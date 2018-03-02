〈中部〉4座百年宮廟慶元宵 今晚藝文匯演

2018-03-02

〔記者蘇孟娟／台中報導〕元宵節有小過年之稱，台中市文化局邀民眾到百年宮廟慶元宵！台中市文化局推出台中媽祖國際觀光文化節系列活動「百年宮廟風華」，元宵夜在包括大甲鎮瀾宮等四座百年宮廟均推出藝文匯演，除邀請在地優質表藝團隊及藝人演出外，還有抽獎，邀民眾鬧元宵歡度小過年。

文化局指出，今年邁入廿年的台中媽祖國際觀光文化節系列活動的「百年宮廟風華」，邀在地表藝團隊自二月十九日起至六月九日，在全市十二座百年宮廟熱鬧展開，除讓民眾親近認識信仰文化外，也看見在地演藝能量。

文化局指出，活動在元宵節更是重頭戲，包括大甲鎮瀾宮、大庄浩天宮、台中樂成宮、南屯萬和宮，均在元宵當天晚上七點起各推出元宵晚會，讓民眾有處延續年味。

鎮瀾宮舉行筊筶儀式 藝人表演

文化局指出，大甲鎮瀾宮會在元宵節舉行筊筶儀式，向媽祖請示起駕日期，元宵晚會也盛大登場，包括如玲舞蹈團將帶來媽祖主題演出，昀藝舞蹈團也配合台中將舉辦世界花卉博覽會，以花卉為題編演舞碼；更邀歌手田亞霍、郭婷筠、邱鋒澤、小男孩樂團等明星與民眾歡度元宵佳節。

浩天宮、萬和宮 劇團戲劇演出

至於大庄浩天宮邀雲林閣掌中劇團獨家演出「天妃護石虎」，台中樂成宮則有兒童節目人氣主持「奶油哥哥和櫻桃姊姊」跟大小民眾互動慶元宵；至於國光歌劇團繼在萬和宮首演取材自當地故事的精采大劇「媽祖的眼淚」深獲好評後，今年也將在萬和宮演出二部曲「媽祖過台灣」，帶領民眾重溫廟口看戲的美好時光。

樂成宮邀節目主持人 與民互動

文化局指出，除各有精采演出外，大甲鎮瀾宮場次準備燈謎獎品送給參與的民眾，填寫問卷，還可兌換大甲鎮瀾宮金箔卡，活動現場打卡還有機會獲得限量耳機。

其他宮廟場次則將舉辦摸彩活動，開場前卅分鐘在服務台發放限量摸彩券，獎品為折疊腳踏車等。