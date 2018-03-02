〈中部〉大學術科藝術類 彰藝中摘4榜首1榜眼

2018-03-02

〔記者張聰秋／彰化報導〕今年大學入學術科藝術類成績揭曉，彰化縣立藝術高中（簡稱「彰藝中」）音樂班和美術班共有四人術科主修拿下全國榜首，一人拿下榜眼。其中，台灣摺紙協會理事長張燕鐸的兒子張鳳起，因從小跟著爸爸接觸摺紙，從摺紙世界喜歡上塗鴉創作，在素描項目中獲取高分，未來想朝藝術設計的領域發展。

四位榜首分別是聲樂組主修的劉昱名、琵琶組主修的王幸榆、揚琴組主修的謝盷汝以及素描項目的張鳳起，另外，聲樂組主修的陳佑瑄拿下榜眼。音樂班部分，在班導師林育綮和術科老師魏君如帶領下，首次三位同學術科考試主修獲得全國最高分。

美術班表現也不遑多讓，在導師吳奕錡指導下，「素描」、「創意表現」、「美術鑑賞」等項目考科，全班超過一半以上的同學成績達頂標、前標，體育班有九位同學考出全國頂標分數。

四位榜首，他們都是在小學或國中因為社團或廟會活動欣賞樂器演奏，或家人栽培，而與才藝結下不解之緣，一路走來，熬過需突破更進階領域的學習瓶頸，付出心血，如今飽嚐甜美果實，都有機會進入理想的前三志願大學。

張鳳起從小學二年級進入兒童畫室開始學畫畫，他很喜歡欣賞猶太後裔畫家馬克．夏卡爾（Marc Chagall）的油畫，每當創作出現畫不下去的瓶頸，他轉換心境轉而欣賞藝術家的創作，由他人畫作領略創作之美，累積自己的創作能量，他說，欣賞也是學習的一環。

張鳳起的導師吳奕錡說，張鳳起自我要求高，術科好，學科成績全班第一，可望經由繁星計畫或個人申請進入心目中的第一志願。