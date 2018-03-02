〈中部〉協勤處理糾紛 埔里泰安里自設監視器

2018-03-02

里長用補助節餘及議員配合款

〔記者佟振國／埔里報導〕村里長事務補助費可以這樣用！南投縣埔里鎮泰安里長宋梓賢，近三年來利用里長事務補助費結餘款及議員配合款，陸續在里內重要路口裝設七組監視器共六十二支鏡頭，除可透過主機，還能下載手機APP監看、查詢，監視器建置及完善率，里民滿意，連波麗士大人也稱讚。

台灣各地幾乎是「舉頭三尺有監視器」，但建置與後續維修經費不易取得，許多面臨損壞無法修繕窘境，形成「空殼監視器」，但埔里鎮泰安里重要路口監視器都已陸續建置且功能正常，讓外界頗感好奇。

裝設7組監視器62支鏡頭

里長宋梓賢表示，監視器費用主要來自里長事務補助費結餘款，每月實領四萬一千五百元，扣除里辦公處相關業務、婚喪喜慶、社團或環保志工補助，有結餘就列入監視器基金，也爭取廖志城、許阿甘兩個議員的配合款，近三年裝設七組監視器，每組約七至九萬元不等，每組鏡頭數七至十五個不等，總計六十二支鏡頭，雖有防雷擊裝置，仍難免受損，每支鏡頭維修或更新約三、四千元。

事故、竊案、亂丟垃圾全都錄

監視器除裝設在里集會所周邊，以及重要的樹人二、三街、民族路、平二街、平四街等，目前已發揮功能，曾有里民的花盆深夜被偷，經調閱監視器而揪出小偷，連民眾亂丟垃圾、溜狗不清狗便也可舉發、勸導，已有兩件亂丟垃圾案件送清潔隊依廢棄物清理法開罰，最常見的路口交通事故，或是路旁停放車輛遭不明毀損，也可透過監視器畫面還原真相或揪出肇事者，減少糾紛。

下載手機APP就可監看

監視器一組主機設在里集會所，其餘則由熱心里民提供自宅放置，若有需要監視器畫面，可向里長申請或報警由警方協助調閱，對於泰安里監視器的高良率，也可減輕警方辦案的壓力，里民褒多於貶。

宋梓賢強調，除了主機，監視器系統業者也提供手機APP下載，民眾若有需要查詢住家附近的監視器畫面，可向他申請密碼，非住家附近則不提供。