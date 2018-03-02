〈中部〉阿里山花季添阿龜櫻 31品種爭豔

2018-03-02

花季15日登場 週末有管制

〔記者曾迺強／阿里山報導〕嘉義縣阿里山森林遊樂區內二千七百株櫻花的品種，經林務局嘉義林管處委託學者鑑定，將阿里山工作站前十五株河津櫻更名「阿龜櫻」，達三十一個品種，是全國櫻花品種最多的賞櫻勝地，今年阿里山花季三月十五日登場，預料吸引數以萬計遊客欣賞。

委託學者鑑定 將出版專書

嘉義林管處副處長李定忠說，工作站前的櫻花由受鎮宮在民國九十七年捐贈、植栽，一○三年起委託嘉義大學森林暨自然資源學系助理教授張坤城，執行「阿里山地區植物鑑定」計畫，就工作站前十九株原紀錄為河津櫻的櫻花，確認其中十五株為阿龜櫻，已在今年「賞花手冊」中更新名稱，全園區尚有六百四十二株櫻花待鑑定，待今、明年開花期鑑定完成後，出版阿里山櫻花專書。

張坤城說，阿龜櫻與河津櫻同屬薔薇科，花瓣均為紅紫色，最大不同為，阿龜櫻五片花瓣不重疊、呈橢圓狀，河津櫻花瓣重疊、偏圓形狀；阿龜櫻枝條往斜上生長，河津櫻則無此現象，兩者開花期在二至三月，沼平公園周邊也栽有廿株阿龜櫻，若不細看，易混淆品種。

嘉義林管處技士蕭明學表示，園區緋寒櫻、河津櫻等盛開約七成，小櫻王唐實櫻開三成，櫻王染井吉野櫻預計三月下旬綻放。

交通部公路總局與嘉縣府在花季期間，除三月卅一日補班日，三個週末假日及清明連假都有疏運管制措施，如每日限額一．六萬人入園，上午禁小客車上山；搭乘公共運輸入園的散客，憑車票入園，原價二百元門票優惠為一百五十元。