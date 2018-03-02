〈中部〉治濁水溪揚塵 水利署啟動多種覆蓋工法

2018-03-02

〔記者黃淑莉／雲林報導〕改善濁水溪揚塵，水利署今年起三年將挹注近五億元，針對濁水溪溪洲大橋到麥寮出海口的裸露地，執行水覆蓋、綠覆蓋及其他覆蓋等工法，年前已在西螺大橋附近施設一座五十公頃蓄水池塘。

西螺大橋附近 年前施設蓄水池

濁水溪揚塵問題已困擾南岸沿線民眾數十年，相關單位執行各項防制措施，濁水溪鄰近測站懸浮微粒平均濃度，從二○一四至二○一六年各測站逐年下降，去年因六月初豪雨，河床裸露面積增加，揚塵濃度飆高，旭光測站測得每小時懸浮微粒最大濃度每立方公尺高達二千多微克。

今年起3年將挹注近5億元

水利署長賴建信指出，濁水溪裸露地面積約二千公頃，水利署從今年至二○二○年投入近五億元，執行水覆蓋、綠覆蓋及其他覆蓋等工法，減少裸露地面積。

水利署表示，水覆蓋工法有在河道內施設蓄水池塘，每年約三百公頃，現已在西螺大橋附近施設五十公頃，未來還會在西濱大橋附近分別施設兩座各一百公頃。

河道整理即清疏主河道土砂，運填至南北兩岸灘地，從溪洲大橋到出海口分段整理；另在灘地佈設簡易灑水系統，增加裸露地含水量，預估佈設五公里。

綠覆蓋工法有現地植草、防洪林帶、堤防培厚植栽；其他覆蓋有在灘地噴灑三仙膠，租用挖土機具設便道，引水及截砂渠道，鋪設稻草、設置防塵網，非汛期間以抽砂船排除河道中砂洲。

另水利署也將在四月前在西濱大橋附近抽砂，預計移除二十萬立方公尺的砂源，在西濱大橋下栽種瓜類的農民，也要自行鋪設或扦插稻草等防制作業。

縣議員李明哲指出，濁水溪南岸的居民飽受揚塵危害多年，民眾肺部就像空氣清淨機，期望濁水溪揚塵治理是有延續性的計畫，今年的成果可成為明年的基礎，現今科學技術如此發達代，各級政府管理單位不能再用過去如同鬼打牆式的方法治理濁水溪的空污。