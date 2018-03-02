〈中部〉南投鬧元宵 銅梁火龍一連五天

2018-03-02

〔記者陳鳳麗、劉濱銓／南投報導〕南投元宵熱鬧滾滾！去年南投燈會大受歡迎的銅梁火龍表演，今晚起一連五天分別在南投和埔里登場；名間鄉受天宮今日則有米糕桃開香揭桃典禮；竹山克明宮元宵夜則有吃平安湯圓，正月十六日則有竹山紫南宮的「呷丁酒．呷平安」活動，準備十萬份雞酒和食物給信眾享用。

南投縣從元宵節起的節目極多，一直持續多日，其中最受矚目的是中國重慶銅梁火龍表演，去年在南投燈會演出讓觀眾驚艷，今年加場演出，南投場在南投市漂紗舞台，從今晚起一連三天有四場演出，其中四日晚間七時和八時各有一場。埔里配合水上燈區，五、六日兩天晚間選在埔里國中各演出一場。

縣府觀光處表示，縹紗舞台引進世大運的看臺，可容納八千至一萬人，今年設有攝影專區，攝影腳架放在該區，以免擋到別人的觀賞視線。

受天宮請吃萬斤米糕桃

名間鄉受天宮米糕桃萬人吃平安活動，今日下午開香揭桃，今年主辦的受天宮和松嶺鬥茶協會，準備了一萬一九八八台斤的米糕桃，要讓信眾吃平安，另有五十個名額，讓信眾擲筊，經玄天上帝允杯三次，才能加入明年的活動。

今晚竹山克明宮則有吃湯圓活動，集集公所則在集集主燈區舉辦晚會；水里公所除設置「狗來富」主燈，晚會也將抽出萬元電視機。

紫南宮正月十六日呷丁酒

全國知名的竹山紫南宮則在元宵過後的正月十六日，上午舉辦「呷丁酒．呷平安」活動，該宮準備一萬一千公斤的雞肉做雞酒，另有二千一百公斤的白米煮飯，食物總量逾六萬公斤，可供十萬信徒食用。