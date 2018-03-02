〈中部〉朝天宮數千人齊倒數 北港燈會點燈

2018-03-02

〔記者黃淑莉、詹士弘／雲林報導〕二○一八北港燈會昨天晚上點燈，三大燈區各有看頭，縣長李進勇歡迎大家來燈會原鄉北港看花燈，「斗六燈會」在柚子公園有高逾六公尺的巨型狗年花燈應景。

斗六燈會 柚子公園亮起來

北港燈會昨天下午由千人提燈踩街揭幕，晚上在朝天宮廟口的啟燈晚會吸引數千人參加，縣長李進勇、北港鎮長張勝智、朝天宮董事長蔡咏鍀等人在現場民眾倒數聲中為北港燈會點燈。

李進勇指出，北港是台灣花燈原鄉，為展現在地傳統花燈風貌，北港燈會有豐富內涵，北港觀光大橋燈區、水道頭燈區及巷弄燈區三大燈區各有特色，精彩可期。

斗六燈會在柚子公園，有巨型狗年花燈，昨天斗六市公所與太平路福德宮舉辦「老街慶元宵．提燈嘉年華」活動，吃湯圓、提燈籠提早感受元宵節熱鬧氣氛。

縣府委託廠商製作北港燈會「發財狗」小提燈，外觀以詔安客家花布為主，頭及四隻腳都會動，即日起至十一日燈會期間，每天晚上六點至十點在燈區兌換。

斗六市公所訂購五百個狗年小提燈，昨天在福德宮發送，虎尾鎮公所的「招財狗」小提燈有三款，花布、開運及青花瓷，十分可愛討喜，公所與財政部中區國稅局虎尾稽徵所合辦，民眾可持十張發票兌換一個小提燈或環保餐袋、保溫袋、環保餐具等物品，即日起在公所大廳兌換，換完為止。