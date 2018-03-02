〈中部〉蝦蟹蛤殼做花燈 「馭龍觀音」有藝思

2018-03-02

〔記者林宜樟、曾迺強／嘉縣報導〕台灣燈會今晚七點由蔡英文總統點亮「忠義天成」主燈，競賽花燈日前公布名次，已在主燈區開放參觀，嘉義縣民雄鄉民郭禹睿以回收的龍蝦殼、蟹腳、蛤蜊、軟絲透明內殼等廢棄食材，組合成精細的觀音大士與飛龍，相較於絨布、鐵絲做成的大型花燈，算是罕見，獲得大專社會組甲等，遊客看到都驚奇地說︰「第一次看到用海鮮食材做的花燈！」

廚師郭禹睿 巧手製作獲甲等

郭禹睿擔任廚師，擅長用廢棄食材進行藝術創作，得獎花燈作品「馭龍觀音護寶島：繽紛璀璨迎元宵」，費時兩個多月創作，觀音大士瓶中灑出的水霧中藏著燈條，展現花燈特色，希望藉由作品讓民眾瞭解食材不只是食物，也能以栩栩如生的作品延續生命。

郭禹睿說，台灣有越來越多新住民，因此結合本土及東南亞文化，觀音大士的雨傘以軟絲透明內殼製作，白衣以越南粉皮塑形，龍頭用龍蝦殼組合，龍身以五百多個蛤蜊殼呈現鱗片，再用二百多隻蟹腳殼做出腹部質感。

今晚點燈 F16戰機下午衝場表演

主燈「忠義天成」昨晚試燈，千變萬化的色彩讓人驚豔，主燈區今天下午兩點起進行踩街及各項表演，空軍五架F-16戰鬥機在下午四點四十五分，會以高度八百呎、速度二百五十浬的大雁陣型衝場，由南向北通過觀禮台前方，民眾從舞台區往前拍攝，可拍到機群飛過主燈畫面。

新港奉天宮 今元宵遶境祈福

新港奉天宮今天舉行傳統元宵遶境祈福活動，上午七點半起在廟前廣場有古民國小宋江陣等陣頭表演，八點四十五分由董監事恭讀文疏、迎開台媽祖登轎，旋即點燃「起馬炮」起駕，再遶行新民路、古民村、中庄村、大興街等村庄街面，為鄉親、信徒祈福，預計深夜十一點二十五分入廟、安座。