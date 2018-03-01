〈南部〉《民進黨市長初選》5日起電話民調 參選人催票

2018-03-01

〔記者王涵平、楊金城、劉婉君、邱灝唐／台南報導〕民進黨台南市長初選電話民調三月五日至九日登場，各參選人頻頻造勢做最後衝刺。

前行政院長游錫堃昨推薦陳亭妃正派清廉，絕對是台南市長最適合人選；前台南縣長陳唐山肯定王定宇最能守護台南這片淳樸土地與民主價值，最能讓市民信任；黃偉哲提出原台南縣議會舊址改設「青年創業基地」政見；顏純左以「苦行」逐戶拜票；李俊毅宣傳四大政見，爭取市民認同；葉宜津除在立法院開會、參加政論節目，也密集拜訪基層。

游錫堃挑戰單人單車環台認證，推動「綠交通」，昨騎到北門南鯤鯓代天府參拜，贈送雪隧貫通石勉勵陳亭妃傳承水牛精神，不怕苦不怕難拚市政。陳亭妃感動得流淚，稱游錫堃就像她政治上的父親，水牛精神是一路學習的目標。

陳唐山則陪同王定宇車隊掃街拜票，陳唐山強調，王定宇選擇和鄉親站在一起，不會為了贏得選舉而妥協，相信王定宇的價值選擇最符合民進黨「清廉勤政愛鄉土」的價值，是值得市民信任的市長人選。

黃偉哲提出原台南縣議會舊址改設「青年創業基地」，讓空間、資金、技術與管理一次到位，在外地工作的台南子弟能返鄉就業創業；他說，青年有希望，台南就有希望，在地方創業、就業，將來市府會提供最好的平台。

顏純左表示，走過大台南近卅區拜訪市民，還有肉聲戰車隊、市區機車隊、各區後援會也分別在菜市場定點掃街拜票，用真心和市民對話，而非喊空氣場的選戰，希望市民能夠感受到他的誠心。

李俊毅說，他提出的四大政見可減輕市民生活負擔，相信市民都很清楚。市長人選是由市民決定，而非花錢動員造勢、派系集結、操作民調等，相信市民會做出最明智的決定。