〈南部〉票價不親民？ 台南雙層巴見空車繞駛

2018-03-01

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南雙層巴士自二月十日試營運以來似乎「叫好不叫座」，可見空車在街頭繞駛情況，民眾建議降價促銷。不過，南市公共運輸處（簡稱公運處）表示，對照台北與高雄雙巴運價，台南算是合理；經營的府城客運則說，已有不少店家想加入站點，也有飯店業者提議異業結盟。

府城客運：四小時券仍優惠

台南雙層巴士趴趴走，吸引目光；試營運期間，四小時券優惠延長至六小時，至二月底止，是否續辦優惠？府城客運表示，未收到公司正式取消公文前， 仍維持可坐六小時優惠。

開頂雙層巴士帶給民眾遊台南新體驗，城市街景與古蹟地標隨著移動視野變得不一樣。吳姓遊客表示，台南雙巴票券可無限次轉搭公車，適合背包客遊景點及老街，交通費一次搞定。

李先生一家三口搭雙巴花了九百元，他認為，對路不熟的外地客而言很方便，但也建議，「如果票價再便宜些，可能會吸引更多人搭乘」。

公運處：研擬節日推好康

台南雙巴有三款彩繪，宣傳古蹟觀光很搶眼，但也有民眾認為車體超龐大，「什麼都畫上，什麼都看不到」；也有部落客體驗後說，古都府城是座充滿故事的地方，可惜車上導覽員說故事能力未到位。

公運處表示，業者初步統計，十日至廿一日（春節連假）搭乘人數約二千人，平均一天約二百人搭乘，算是不錯成績，將會與業者研商推廣之道，例如配合節日推優惠票，視季節調整班表與路線，夏天延長營運時間推出星光夜航等。