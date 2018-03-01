〈南部〉紀念活動民俗化 社團揪吃魷魚粥

2018-03-01

〔記者劉婉君／台南報導〕推動二二八紀念活動民俗化，台灣羅馬字協會等多個民間社團，號召民眾三月三日下午二時廿八分，到二二八紀念公園唸歌詩、吃二二八潤糕、魷魚粥及魷魚絲，並特別製作百個二二八公義碗公，吃完魷魚粥就能看到碗底以羅馬字寫的「二二八公義」，象徵公義浮現。

二二八公義碗公由台灣羅馬字協會訂作、書藝家陳世憲設計書寫；二二八潤糕上則有台灣及二二八圖案，三月三日下午的「紀念二二八台灣英靈」活動中，將免費提供給參與者。主辦單位也請無法到場的民眾自行在家吃魷魚粥，上傳臉書以示響應。

主辦單位之一的成功大學台灣語文測驗中心主任蔣為文表示，過去十年來，民間社團一直在爭取將南市的「正義與勇氣紀念日」正名為「湯德章紀念日」，近年來更建議二二八紀念活動應該民俗化，就像端午節吃粽子、划龍舟，希望藉此慢慢形成一種新的文化傳統。

主辦單位指出，紀念活動民俗化是讓後代子孫永遠留念的好方法之一，二二八事件至今已七十一週年，呼籲政府須對二二八大屠殺及其後的白色恐怖進行轉型正義的積極作為，而二二八紀念活動民俗化，才能讓世世代代的台灣人深刻記住二二八的教訓。

二二八吃魷魚粥的由來，緣於一九四七年三月十日，當時台北市律師公會會長李瑞漢正在家中與家人、友人一起吃魷魚粥，突然遭憲兵及便衣非法逮捕，從此一去不返。日後每逢三月十日，李瑞漢家屬便以吃魷魚粥紀念。