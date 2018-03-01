〈南部〉白崇禧紀念牌坊 受難者家屬要求移除

2018-03-01

〔記者王涵平／新營報導〕台南各界昨紀念二二八事件七十一周年，在新營二二八紀念公園舉行追思音樂會，王育霖受難者家屬王克雄博士要求將欺騙、殺害台灣人的白崇禧移出延平郡王祠，落實轉型正義。代理台南市長李孟諺說，查明後以補充說明碑文方式重現史實。

位於台南延平郡王祠

王育霖為日治時期第一位台籍檢察官，長子王克雄在追思活動中代表受難者家屬致詞時指出，十天前參觀台南市延平郡王祠，赫然發現有一個牌坊在紀念白崇禧。但白崇禧是二二八慘案的主要魔頭之一，竟然有牌坊在紀念他，有人稱讚他在二二八的作為，實在侮辱台灣人，呼籲市府將白崇禧移出，這也是轉型正義要做的工作。

他說，蔣介石在一九四七年三月五日大量調動軍隊，三月八日上岸開始二二八大屠殺，更從三月十日起大量逮捕台灣菁英，他的父親王育霖檢察官是在三月十四日被捕。

市府：組專案小組調查

針對受難者家屬對白崇禧的意見，李孟諺表示，王克雄博士綜合文獻提出，白崇禧也是參與屠殺的決策者或做出建議者，會請民政局組專案小組做真相的調查，必要時會在原紀念碑旁，再把歷史真相文獻資料及說法呈現。

他指出，一九八七年由鄭南榕、陳永興與李勝雄等人發起公義和平運動，使得原本在台灣社會近乎噤聲的二二八事件，開始受到廣泛的討論；在台南市舉辦第一場二二八平反運動遊行，由鄭南榕與林宗正牧師、黃昭凱領軍，遊行隊伍以湯德章律師就義之處（湯德章紀念公園）做為終點，對於台南別具意義，期待二二八事件真相早日全面透明與公開，以告慰受難者在天之靈。