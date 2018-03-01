〈南部〉《追思228》陳菊︰透過真相 守護台灣主體性

2018-03-01

〔記者葛祐豪／高雄報導〕二二八事件邁入第七十一個年頭，高雄市政府昨天舉辦追思紀念儀式，市長陳菊強調，希望透過歷史真相，傷痕能慢慢癒合，喚起台灣民族意識，守護台灣主體性與民主的價值。

市府辦紀念儀式 向先行者致敬

高雄市政府昨天在二二八和平紀念公園，以「望轉．靜默」為主題，舉辦追思紀念儀式，向所有爭取民主、人權的先行者致敬追思。

儀式一開始，詩人李敏勇朗讀詩詞「南國冰雪的童話」，隨後全體起立，為受難者默哀一分鐘，氣氛莊嚴肅穆，約有二二八受難者家屬上百人參加。

高雄市二二八關懷協會理事長凃世文代表受難者家屬致詞，他有感而發的說，最近發生的花蓮地震，政府成功救災、搶救生命，對比七十一年前二二八事件，台灣有許多菁英失去生命，大家更要珍惜得來不易的民主。

凃世文也感謝市府，讓他能近距離向自二二八事件後尚未找到大體的父親說：「爸爸放心，請您安息吧！」

市長陳菊強調，回顧歷史並非對立，而是恢復社會和解、公平與正義，希望透過歷史真相，傷痕能慢慢癒合，喚起台灣民族意識，守護台灣主體性與民主的價值。

陳菊說，立法院去年底三讀通過促進轉型正義條例，這是民主過程重要的一刻，她非常期待，希望一九四七年二二八受難者能得到平反，一九八○年二二八（指林義雄家族滅門血案）林家阿嬤，也能得到歷史真相。

追思紀念儀式最後，受難者家屬紛紛到紀念碑前獻花，現年七十八歲的陳惠玉坐著輪椅，前來紀念在二二八事件喪生的父親陳明註，雖然三年前她出車禍後，行動更加不便，還是堅持來參加。

高齡八十八歲許芳子則坐在父親許秋粽的紀念碑前追思許久，許秋粽是當時高雄參議員，二二八時遭國民黨軍隊掃射喪命，許芳子還記得，當年她強忍淚水、隻身前往高雄史博館，把父親屍體拖回家那段悲慘記憶。

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