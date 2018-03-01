〈台北都會〉台灣民意基金會民調︰柯政治正確 民忍政策缺失

2018-03-01

〔記者蕭婷方／台北報導〕台灣民意基金會昨公布北市最新民意調查，結果顯示柯文哲三年施政以來，有過半選民對於北市處理大巨蛋反應、砍重陽敬老金等重大政策不滿；不過，由於柯在涉及兩岸、兩蔣遺緒等政治意識形態議題上支持度都過半，該基金會指出顯示柯在天龍國基本上為政治正確者，選民才會容忍柯的政策缺失，意識形態比公共政策重要。

大巨蛋案逾六成不滿意

台灣民意基金會昨公布台北市選情最新民意調查，民調結果顯示，北市民對柯文哲處理大巨蛋的反應，有六十一．七％不滿意，至於北市長柯文哲取消重陽敬老金也有五十六．八％市民不贊同。

北市選民對柯上任三年處理重大政策滿意度低落，但在廿歲以上台北市民眼中，卻有五十四．六％基本上滿意柯文哲上任三年多來的施政表現，不滿意者有三十九．四％。

民意調查基金會解釋，有五十．七％市民贊成柯文哲「兩岸一家親」說法，且柯文哲反對移除北市所有的蔣中正銅像，也有六十八．三％的市民基本上贊同柯文哲，「顯示柯文哲在天龍國為政治意識形態立場正確的人」，也因此讓選民容忍他在市政建設的諸多缺失，顯見意識形態比公共政策重要，也有助於柯穩固高民意支持度和確保連任的可能性。

本次調查時間為二月二十四至二十五日，以台北市廿歲以上成年人進行電話抽樣調查，有效樣本一○七○人，抽樣誤差在九十五％信心水準下約正負三個百分點。