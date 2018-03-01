〈台北都會〉市長禮讓柯？民進黨︰議員席次恐掉6席

2018-03-01

〔記者蕭婷方、楊淳卉／台北報導〕年底台北市長選舉，民進黨是否提名或要禮讓柯文哲，至今尚未明朗，民進黨基層近期不斷要求自提候選人，現更傳有深綠選民為不讓柯連任，已有「棄保」的投票傾向。

不過，據台灣民意基金會昨公布北市選情最新民意調查，民進黨自推候選人均不敵柯文哲。民進黨籍市議員許淑華則憂心市長提名與否牽動議員選情，許淑華說，民進黨若禮讓柯文哲，恐有十％左右重要選民不願出門投票，影響議員席次；四年前國民黨約有一成選民未投票，現在換成民進黨了，加上執政黨有執政包袱，議員席次本來就會掉，「選情雖不致崩盤，但（掉）五、六席一定會有」。

不讓柯連任 傳深綠要棄保

民進黨籍北市議員顏聖冠昨接受廣播媒體訪問時表示，近期已聽聞深綠支持者對柯極度厭惡，嗆「若民進黨不提名市長候選人，就寧可讓國民黨上」，甚至有許多死忠支持者言明，「舉凡與柯文哲走太近的議員，就要給他顏色看。」

不過，台灣民意基金會昨天公布台北市選情最新民意調查，民調結果雖發現三十七．三％選民認為民進黨應自推候選人，多於禮讓派五．四％，但是綠營現表態要角逐黨內提名參選北市長的立委姚文智、前副總統呂秀蓮、前台南縣長蘇煥智民調均不敵柯文哲。

民調結果更顯示，若民進黨立委姚文智出戰，在民進黨認同者中，有五十一％支持柯文哲，僅三十七％支持姚文智，六．三％支持丁守中，五·八％為不知道。

本次調查時間為二月二十四至二十五日，以台北市廿歲以上成年人進行電話抽樣調查，有效樣本一○七○人，抽樣誤差在九十五％信心水準下約正負三個百分點。

另外，外傳民進黨高層私下找有意參選台北市長的民進黨立委姚文智談話，提出只要姚的民調支持度低於廿％，就會禮讓現任台北市長柯文哲，關鍵時間點為今年五月。

姚文智昨天出席義光教會追思禮拜後被問到此事，回應「完全沒有聽過這樣說法」。