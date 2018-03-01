〈台北都會〉金融先驅陳炘冤死 家屬要討真相

2018-03-01

〔記者郭安家／台北報導〕台灣金融先驅陳炘，二次大戰結束前夕籌設「台灣信託公司」，戰後籌組「歡迎國民政府籌備委員會」，成立資產五千萬元舊台幣的「大公企業公司」，但二二八事件後遭台北市警察局刑警隊帶走身亡，台灣信託也被併購，「大公企業」資產則莫名蒸發，家屬迄今不知陳炘生前遭遇、屍首何處，認為還有國家檔案尚未公開。

陳炘女兒高陳雙適說，光復後台灣人很高興像是回娘家一樣，但一九四六年父親就被誣指漢奸入獄，還有人提醒「你們要趕快走，不然家破人亡」。

一九四七年二二八事件後隔天，陳炘擔任「台灣信託」公司董事長，但三月十一日就被刑警長林致用等人帶走，家屬前去警局追問下落，員警卻稱沒有林致用這個人；僅透過獲釋的顏滄敏得知，三月十一日在軍處法庭見過陳炘，兩人錯開後，就聽到槍響，聽士兵說「那個企業家老闆被打死了」。

高陳雙適說，很遺憾不知道父親怎麼死、在哪過世、為什麼被抓，「他們現在還沒有給我真相」。高陳雙適之子、高兆弘說，如今僅猜測外祖父在舊警備總部遭槍決，由於陳炘並非路上被誤抓的人，勢必是名單上重要人物，一定有相關記載，相信一定還有檔案未被發現，如今「促進轉型正義條例」通過，希望蔡政府再定特別法或行政命令，加速檔案公開、法官審理相關訴訟，「國家要有態度」。