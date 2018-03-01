〈台北都會〉選擇被抓 言論先鋒王添灯遭燒死

2018-03-01

〔記者沈佩瑤／台北報導〕紀念二二八事件七十一週年，在二月廿七日晚間的音樂紀念晚會及昨天的中樞紀念儀式上，皆安排小號獨奏橋段，而擔綱演出的何忠謀，為二二八受難者王添灯的外曾孫。他說自己是從外婆筆記得知當年外曾祖父竟是慘遭活活燒死。

王添灯為當年象徵言論自由先鋒的《人民導報》社長，活躍於政界、商界、新聞界，在二二八事件中被捕，從此消失。何忠謀昨在中樞紀念儀式上，演出經典曲目「You Raise Me Up」，向二二八受難亡靈致哀。

何忠謀不諱言，其實小時候只覺得，「喔，民族先烈，很厲害」；直到小學時無意間看見外婆的筆記，得知外曾祖父竟慘遭活活燒死，連屍體都找不到，「那時候外婆找過台北所有能丟屍體的地方」，後來是一位於心不忍的衛兵偷偷告知真相。

時任台北市長的前總統陳水扁，在一九九六年成立台北二二八紀念館，公布一系列相關史料，館中更放置王添灯銅像，以及他所草擬的「三十二條處理大綱」。

何忠謀說，剛開始外婆不願讓人知道她是王添灯的女兒，深怕又引起事端，然而這些年來，有很多對於王添灯的說法和揣測，盼能讓外界了解歷史真相，家人才會決定以外婆的筆記為藍本，創作「民主．明燈」 劇本。「外婆還在世時總說，她父親其實是逃得掉，但選擇被抓，他認為自己沒有錯為什麼要逃。」

何忠謀的母親黃秀婉擔任台北市二二八協會理事長，多年來持續和北市文化局合作舉辦追思晚會，姊姊何欣怡則透過影像結合過世的外婆畫作，以藝術作為跨時代橋樑，轉化家族傷痛。