〈台北都會〉尊重族群 228音樂會吹原民風

2018-03-01

〔記者周彥妤／台北報導〕昨天是二二八紀念日，蕭泰然文教基金會昨晚於國父紀念館大會堂舉行「二二八福爾摩沙之春音樂會」，前副總統呂秀蓮、衛福部長陳時中前往聆聽，今年以台灣原住民為主題，盼以音樂的力量，讓社會不同種族、性別、信仰與價值群體，都能彼此尊重。

蕭泰然文教基金會董事長陳秀麗表示，基金會成立廿年來，每年都會藉由舉辦二二八音樂會，推廣本土作曲家作品，今年以台灣原住民作為音樂會主題，原住民族文化藝術一直是台灣重要文化資產，包含服飾、手工藝品、歌舞、儀式及祭典等，皆充滿民族特性。

昨晚二二八福爾摩沙之春音樂會，由台灣中生代作曲家李哲藝的「馬卡道狂想曲」揭開序幕，上半場演出者包含曾獲選義大利國際聖樂節合唱團隊的屏東魯凱族青葉國小「青葉合唱團」，演出魯凱族傳統歌謠「祭祀歌」及「童謠組曲」，以及南投信義鄉布農小勇士「Loloko 青年」合唱團帶來作曲家陳樹熙「布農傳奇」一曲，傳達對天地的敬意。

下半場則由葉綠娜擔任鋼琴獨奏，演出作曲家郭芝苑「鋼琴小協奏曲」，最後依慣例演出蕭泰然為紀念二二八事件的作品「1947序曲」，由陳樹熙指揮的長榮交響樂團及女高音林孟君，另包含國立實驗合唱團、北藝大合唱團等共同演出。