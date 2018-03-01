〈台北都會〉《追思228》共生音樂節 青年學子︰記取教訓不傷痛

2018-03-01

〔記者周彥妤／台北報導〕昨天是二二八事件七十一週年，由青年學生自主發起、今年邁入第六年的共生音樂節，昨下午四時於凱達格蘭大道登場，以「查無此人」為題，彰顯推動轉型正義的未竟之業，正是加害者的缺席，活動壓軸由金曲客家歌王林生祥擔綱一小時音樂演出。即使現場下起雨，仍聚集不少年輕人撐起雨傘共襄盛舉。北一女中高二李同學說，關心二二八事件有其必要，因為這是需要被記得的事，希望自己瞭解此事細節後，能夠告訴身邊不清楚的人，不論是同齡層或長輩，畢竟唯有記得歷史教訓，傷痛才不會再發生。

青年發起 轉型正義才能共生

共生音樂節是由一群青年自主發起，初衷是為喚起年輕人關心歷史，自二○一三年開始舉辦，每年用音樂、演講等多元方式緬懷二二八。取名「共生」是因「共」由「二、二、八」組成，同時是沿用共生（ubuntu，南非族語，待人以仁之意）的概念，唯有正視過去的衝突與仇恨，共同反思、反省，歷經轉型正義才可能「共生」。

共生音樂節第六屆總召徐祥弼受訪表示，今年的共生音樂節運用巧思，自製「共生報」，內文回顧二二八事件的起因及爭議，另也宣傳全台二二八的紀念活動，並於二月廿七日在台北市超商四大報「夾報」，只要買報紙就可取得，目的就是讓各方瞭解該事件，開啟對話空間。

徐祥弼也提到，即使解嚴卅年，二二八加害者始終匿跡，歷史全貌被掩蓋一半，真相仍未明朗，因此今年音樂節主題定為「查無此人」，盼社會理解加害者的缺席，正是轉型正義的未竟之業。

到現場參加活動的二二八事件紀念基金會董事長薛化元受訪表示，紀念二二八事件目的是要記取歷史教訓，但傳統的紀念儀式，可能對年輕人較吃重、沉重，透過共生音樂節的活動，可以吸引不少年輕人參加，如「真人圖書館」邀請轉型正義相關專家學者現身說法，和民眾面對面交流，有利大家對二二八有基本的認識，這是好事一樁；二二八基金會也把「真人圖書館」引進國家二二八紀念館，日後將持續辦理。

共生音樂節昨下午四時開始，活動至晚間九時廿分，音樂演出團體包含老王樂隊、柔米Zoomie、仙樂隊、胖虎樂團，壓軸登場的是金曲客家歌王林生祥擔綱一小時演出；中間穿插講者包括台灣史權威戴寶村、專涉原住民族土地議題的戴秀雄、時代力量立委林昶佐、社會民主黨的苗博雅、歷史普及網站「故事」的吳亮衡等人。

另外，靜態展覽區的真人圖書館，也邀請到研究二二八領域的權威學者陳儀深、不當黨產處理委員會的李晏榕、以及曾參與三十年前第一次二二八紀念活動的醫師陳永興等人擔任講解及導讀。