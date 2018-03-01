〈台北都會〉浮洲合宜宅又出包 漏水壁癌飄惡臭

2018-03-01

〔記者賴筱桐／新北報導〕由營建署和日勝生共同興辦的浮洲合宜住宅，一○四年因地震造成樑裂，引發安全疑慮，經補強已有四成住戶交屋，但驗屋階段問題重重，新房子不但漏水、產生壁癌，還有不明惡臭飄散，住戶控訴，日勝生限制驗屋時間及人數，修繕速度牛步，分明是擺爛。日勝生則在網站提出說明，承諾改善缺失。

住戶批擺爛 盼市府協調

新北市議員黃俊哲昨天陪同浮洲合宜宅住戶召開記者會，黃俊哲表示，中央推出合宜住宅政策，希望民眾以合理價格購屋，實踐居住正義，但合宜宅爭議不斷，住戶抱怨屋況不佳、施工缺失多，驗屋遭建商刻意刁難，盼市府居中協調。

住戶代表說，房屋漏水嚴重，有壁癌、發霉等現象，還有排水孔被堵塞一半，瓦斯管線裝設違反規定，打開管線間竟發現鋼筋裸露，令人質疑建築品質不佳；此外，驗屋限制多，驗屋時間僅兩小時，人數最多六人，且不開放假日驗屋，缺失修繕速度緩慢，一拖就是三個月，而日勝生違反合約的交屋期限，應負擔延遲交屋的利息補貼，卻不依契約履行。

日勝生提出說明 允改善

日勝生表示，漏水問題已儘速修繕，少部分住戶因特殊狀況，溝通時間較長，糞管臭味也改善完成，瓦斯配管方式符合瓦斯公司設計及施工準則、通氣安全要求；至於限制驗屋時間與人數，日勝生解釋，陪驗人數過多將造成驗屋程序耽擱、缺失記載混亂，不利後續修繕進度，為求客戶順利交屋，不得不採取相關規範。針對延遲交屋的利息補貼，有爭議的客戶可選擇緩繳房地總價五％的交屋款項，或是不經訴訟與日勝生和解交屋。

法制局消保官室主任王治宇表示，因每戶情況不同，須個案協調，若住戶與建商無法取得共識，建議透過訴訟解決。

工務局施工科技正張紘聞表示，去年十二月十八日舉辦會勘後，將施工缺失提報營建署，並要求日勝生盡快處理，部分缺失已改善完成。