〈台北都會〉朱立倫：經過71年 一起重視和平

2018-03-01

4受難者昨與近百家屬追思

〔記者陳心瑜／新北報導〕昨天是二二八事件七十一週年，新北市政府昨天下午二點廿八分在三重區二二八和平紀念公園舉辦追思紀念活動，市長朱立倫與四名受難者及近百名家屬默哀一分鐘、獻上白色百合花表達哀思，多位家屬神情凝重，氣氛莊嚴肅穆。

雖然昨天下著滂沱大雨，仍有近百名受難者的家屬出席。朱立倫致詞說，二二八事件是台灣歷史的沉痛回憶，經過七十一年後，全台灣應該一起重視和平，不論哪個族群都應該互相體諒與幫忙。

96歲曾仲影 獲頒文化貢獻獎

朱立倫說，出席的四位受難者已平均九十多歲，但仍非常堅強，雖然過去受到不正義的對待，但現在用和平的態度、正面的心態來面對；朱立倫也向今年獲頒第一屆新北市文化貢獻獎、高齡九十六歲的受難者曾仲影致意，推崇是台灣歌仔戲音樂的重要推手，用音樂人的涵養將悲傷化為美麗音符，讓社會邁向理解與和平。

洪顯詔：不要讓悲劇重演

新北市二二八總會理事長洪顯詔說，受難者及家屬已逐漸放下悲痛，並投入社會做出許多貢獻，二二八和平紀念日的最大意義，是提醒世人不要讓七十一年前的悲劇重演，共同邁向和平。

昨天出席的四位受難者，分別是曾仲影、陳木桂、方萬圡、趙水濱。曾仲影是資深作曲人，創作近六百首曲子，他回憶說，民國卅六年在台灣廣播電台擔任閩南語播音員，錄製節目時突然被兩名軍人用黑布矇住並強行帶走，軍法以莫須有的罪名判刑兩年，過程中差點沒命。

九十二歲的陳木桂當年是松山菸廠電器室技術員，他從光復南路的宿舍走到工廠值班，途中遭十八名官兵攔下，搶走他的薪水並打得滿身是血，後來幸運脫困，他希望政府真正落實公義，讓憾事不再發生。

八十五歲的方萬圡說，國小畢業後在水電工程行當學徒，二二八事件爆發後，老闆無故失蹤，店內的師傅、學徒全被抓去審問，一年多後才無罪釋放。

八十五歲的趙水濱，因家貧輟學和哥哥一起賣麵，突然一群士兵出現住家附近，他緊閉家門，士兵卻朝他家開槍、踹破門板，他的手臂被子彈貫穿，至今仍隱隱作痛，他希望政府公布事件真相，讓社會大眾了解才有和平。