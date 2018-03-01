〈北部〉林宅血案38年 陳翠蓮盼開放檔案查真相

2018-03-01

林義雄夫婦到林家墓園追思

〔記者張議晨／宜蘭報導〕前民進黨主席林義雄夫婦昨赴北宜公路山區的林家墓園，出席「二二八事件暨林家祖孫受難追思紀念會」，台大歷史系教授陳翠蓮致詞時說，林宅血案將台灣推向民主道路，盼蔡政府開放歷史檔案追查真相，「勿讓威權加害者，成了民主收割者，讓台灣再受其害」。

一九八○年二月廿八日，林義雄母親林游阿妹、雙胞胎女兒林亮均、林亭均三人，在台北市信義路住家被人殺害，長女林奐均身受重傷，事發至今卅八年，震撼各界的林宅血案，至今仍是懸案。

林義雄與夫人方素敏昨天下午到林家墓園參加追思活動，宜蘭縣代理縣長陳金德、立委陳歐珀、監察委員田秋堇等人到場獻花致意，現場氣氛莊嚴肅穆。

被問到宜蘭縣長選情及政局，林義雄低調說，「我已經脫離那個環境，不管那些事情」、「選哪一個或不選哪一個，都跟我這個老頭子沒有關係」，記者追問檯面上人選較看好誰？林則表示，「是你們（指記者）要看看誰比較好，在我眼裡，大家都不壞」。

追思紀念會上，陳翠蓮直指在黨國教育下，黨外人士曾是她眼中的叛亂分子，直到林宅血案發生後，她所受的教育論述瞬間崩塌，「是怎樣的仇恨及政治背景，連婦孺、幼子都不放過」。

陳翠蓮說，林宅血案是台灣歷史發展的轉折點，各界為林家祖孫三人遇害感到不捨，但也因為此事，讓大家認識國民黨政權的殘暴，「是她們（林家祖孫）的犧牲，將台灣推向民主政治的道路」。

陳翠蓮呼籲蔡政府開放歷史檔案，追查獨裁政權加害者及林宅血案真相，以釐清責任歸屬，若不能做到這一點，過去加害者反成了民主的收割者，打著民主反民主，台灣將繼續深受其害。