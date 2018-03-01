〈北部〉留日求學照曝光 家屬：眉宇充滿堅毅

2018-03-01

〔記者王峻祺／花蓮報導〕被迫監禁長達廿八天的二二八受難者梁阿標，廿歲時曾到日本京都求學，並考上同志社大學文學部，家屬昨拿出梁阿標當年留日求學照，一見他眉宇間充滿著堅毅神情，懷念直道「那是梁阿標一輩子的信念！」

一九零零年出生在苗栗三灣的梁阿標，七歲時舉家搬遷花蓮，十七歲考上淡水中學後，廿歲那年前往日本京都求學，原想念醫科，因考量習醫時間長，轉念同志社大學英文系。

梁阿標求學九年後歸國，被選為花蓮港教會初代長老，先在花蓮東臺日報當記者，已準備結婚的他，向日人學習印刷技術，改開設明星活版印刷所，昭和期間（一九二六年後）擔任過保正，更曾連任三屆花蓮港街協議會員。

日治時期結束後，梁阿標奉縣長指示任家政女學校校長、成功初級中學校長，二二八事件隔年，應聘至花蓮高農任教，期間任職第二、三、四屆等三屆花蓮縣議會副議長；爾後還擔任長達十年的花蓮縣教育會理事長。

梁阿標昔日珍貴的留日求學照、學生證、協議會員就職照及結婚照等歷史資料，家屬首度公開，長媳陳美鸞指著照片中的梁阿標，憶道阿爸有著「古道熱腸愛人、助人」的情懷，從年輕時眉宇神情間，就流露出堅忍剛毅的精神。

已故長子梁逸郎也在台灣基督長老教會花蓮港教會設教百週年紀念特刊中寫道，梁阿標「直到臨終前，仍一再叮嚀家人信仰傳承的重要」，父親憑著一股信心毅力，走過悲慘的二二八浩劫，也因全心仰望上帝並犧牲奉獻，為後輩立下良好典範，留下比金銀財寶更為珍貴的「信仰遺產。」