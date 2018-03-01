〈北部〉《追思228》祈願石盼歸來 228受難者「回家」

2018-03-01

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣昨舉辦二二八追思紀念會，活動會場營造成「回家」意象，寓意二二八發生後，很多人日夜期盼親人回家團聚卻不可得，代理縣長陳金德等人把祈願石置於綁有黃絲帶的樹下，象徵幫受難者完成回家心願。

宜蘭縣追思會 陳金德向家屬獻花

追思紀念會在宜蘭運動公園二二八紀念物園區舉行，歌手謝銘祐及麵包車樂團演唱「行」、「歷史的迴廊」、「阮若打開心內的門窗」等歌曲，悠揚樂聲隱含著淡淡哀傷。

陳金德向受難者家屬獻花致意，並帶領他們走到綁有黃絲帶樹下，放置白色祈願石，代表受難者了結回家的願望，之後，一行人參觀宜蘭縣二二八紀念物，了解這段讓人傷痛的歷史。

陳金德說，台灣當年遭受外來政權殘暴鎮壓，帶來嚴重傷害，若再出現專制獨裁統治者，隨時會再發生類似二二八事件，唯有人民當家作主，才能防杜悲劇重演。

兩次二二八 學者籲強化民主自由

宜蘭縣二二八受難者家屬關懷協會理事長、歷史學者張文義說，宜蘭發生過兩次二二八事件，一九四七年二二八事件，全縣至少三十多人罹難，另宜蘭縣籍前民進黨主席林義雄的母親及雙胞胎女兒，一九八○年二月二十八日在台北市住處遇害，兩起悲劇恰巧在同一天，事發後，宜蘭縣在每年這天舉辦兩場追思會。

張文義痛批早期專制獨裁政權，為了鞏固統治地位，藉機營造恐怖氣氛，台灣應強化民主自由觀念、深化生命人權價值，徹底杜絕白色恐怖。張文義並非受難者家屬，因研究二二八事件，與宜蘭縣受難者家屬熟稔，被推選為協會理事長，他希望持續發掘史料，還原歷史真相。