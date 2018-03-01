〈北部〉元宵活動記者會鬧雙包 苗縣：主題不同

2018-03-01

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮公所甫於二月廿二日舉辦鎮內元宵系列活動宣傳，結果，縣府昨天又辦記者會，引質疑資源重疊、浪費錢。公所、縣府都表示，公所宣傳主軸是元宵晚會，但不免也會提及攻炮城；縣府記者會則著重登錄為苗栗縣無形文化資產「攻炮城」的傳承，主題不同。

後龍鎮慈雲宮攻炮城已有百餘年歷史，是後龍地區元宵節特殊的傳統民俗活動，九十八年登錄為苗栗縣無形文化資產。

後龍鎮長朱秋隆說，鎮內元宵活動，過去都以慈雲宮攻炮城為主，公所今年度預算獲代表會同意，編列約四十萬元，增辦元宵藝文晚會，公所的記者會以晚會節目為主，但不免仍會提及攻炮城相關活動資訊。

縣府文觀局長林彥甫表示，後龍鎮攻炮城為縣內無形文化資產，慈雲宮管理委員會為保存團體，慈雲宮基於過往傳統都是由廟方宣告，雖鎮公所已辦理宣傳，但重點不同，文觀局昨天辦理的記者會，以攻炮城為主軸，記者會經費三萬元，補助攻炮城活動十萬元。昨天，慈雲宮前廣場也架起炮城，供來賓試手氣。

後龍鎮元宵系列活動，都在慈雲宮前廣場辦理，三月二日晚間六點半為元宵藝文晚會，安排社區團體、歌手表演，並穿插猜燈謎及燈籠彩繪ＤＩＹ活動，由「無雙樂團」壓軸演出；三月三、四日晚上七點為攻炮城，最大獎為價值超過六千元的金幣，另有電視機、電冰箱等多項獎品。