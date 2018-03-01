〈北部〉搶救頭前溪水源 環團連署

2018-03-01

〔記者黃美珠／竹縣報導〕搶救頭前溪水大作戰！「我們要喝乾淨水行動聯盟」近日發起「我們要喝乾淨水」連署，想顛覆大新竹長期水資源呈現「工業喝好水，人民喝廢水」的處境，主張縣市共同解決竹東垃圾掩埋場位於自來水水質水量保護區問題，要求縣府應儘速提昇竹東、芎林生活污水下水道接管率，且把有害水源的工廠遷離保護區，不然就修正自來水法，讓工業廢水禁入保護區；否則寶山、寶二兩座水庫用水該優先給民生。

溪水污染狀況 周六行動關心

為此，新竹環境守護聯盟召集人姜政焜三月三日將發動關心者在竹東軟橋彩繪村集結，從上坪堰、兩座水庫的取水口等，沿著頭前溪一路實勘溪水受污染狀況，歡迎大家一起去關心。

姜政焜說，長期以來寶山、寶二兩座水庫的乾淨水源都給新竹科學園區使用，反觀頭前溪下游包含新竹市，竹北市，新豐、湖口共約五十萬的鄉親，卻喝摻有工業廢水、垃圾和家庭污水的自來水。

大新竹飲用水 有三污染源

他們說大新竹飲用水的污染源有三：一是竹東、芎林境內多家的半導體、光電面板、或是金屬加工廠等，他們就設在頭前溪自來水水質水量保護區內；而這個區塊的家庭污水，因為沒有處理的下水道也直接排入頭前溪造成污染；存在已久的竹東垃圾掩埋場，更讓頭前溪水品質雪上加霜。

他們希望透過連署，讓工廠都遷入工業園區、遠離頭前溪；促使縣市政府合作解決竹東掩埋場的問題，並讓縣府加速在竹東、芎林的下水道佈建；嚴格取締頭前溪上游的濫墾濫伐，從頭保護水源。