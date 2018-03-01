〈北部〉《桃園》機捷直達車 今起停靠高鐵桃園、環北站

2018-03-01

〔記者周敏鴻／中壢報導〕桃園機場捷運去年三月二日通車，市長鄭文燦與桃園捷運公司董事長劉坤億昨天切蛋糕歡慶機捷即將滿週歲，同時宣布直達車從今天起增加停靠A18高鐵桃園站、A21環北站，八日起還有「桃喜集點好禮」活動，讓乘客搭車購物都能享受優惠。

鄭文燦說，機場捷運載運乘客已突破兩千萬人次，達到系統穩定、安全無虞、運量提升、財務穩健與服務優化等目標，會持續努力將每日運量提高到五萬八千六百人次，提供乘客更優質的軌道運輸服務。

車價不變 乘車時間縮短

歡慶機場捷運週歲，原來僅往返A1台北車站到A13機場第二航廈站的機場捷運直達車，即日起增加停靠A18高鐵桃園站、A21環北站，劉坤億說，乘客從A1台北車站到A21環北站，可改搭直達車，票價與普通車一樣為一百六十元，但乘車時間可從八十二分鐘縮短為六十四分鐘；從A1台北車站到A18高鐵桃園站，也能節省十六分鐘。

首末班車 皆微調服務

即日起機場捷運的服務時間也延長，包括A13機場第二航廈站首班車改為上午五點五十七分發車、末班車改為晚間十點五十五分發車；A21環北站首班車發車時間提早到上午六點五分發車、末班車延後到晚間十一點五分發車；A1台北車站末班車發車時間也延後到晚間十一點七分。

另外，桃捷公司從三月八日起也推出為期一個月的「桃喜集點好禮」活動，乘客只要到各站索取活動護照，就可享購買車票、在合作商家消費折扣等優惠，還能集點兌換現金卡。