〈北部〉《桃園》追思228 鄭文燦手寫和解共生祈福卡

2018-03-01

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕「二二八事件」屆滿七十一週年，市府昨天下午在蘆竹區二二八紀念公園舉辦「二二八紀念活動」，市長鄭文燦率領局處首長、民意代表及學生代表陪同近卅名受難者家屬一同獻花並默哀追思。鄭文燦表示，二二八曾是無法探討、檢討的事件，盼透過公義和平運動、「二二八事件處理及賠償條例」及「促進轉型正義條例」的設立，逐漸還原真相、恢復受難者名譽。

追思儀式由鄭文燦帶領與會者默哀一分鐘並於紀念碑前獻上百合花，紀念受難者的犧牲，並表達對受難者的追思，接著受難者家屬代表原住民族行政局長林日龍及南崁高中學生代表致詞。

林日龍表示，他的爺爺樂信．瓦旦（漢名：林瑞昌）是最早接受現代醫學教育的泰雅族人，一度擔任省參議員，因鼓吹「光復台灣，原住民也應光復故鄉」而被以匪諜罪逮捕遭槍決，成為二二八事件後白色恐怖受害者，盼大家能夠彼此珍惜，讓台灣永遠不要再發生類似二二八事件的歷史悲劇。

由於昨天上午慈湖陵寢傳出遭潑漆事件，時機敏感，出席的受難者家屬均態度低調。林日龍針對潑漆事件說：「事件已過去那麼久，受難者家屬應將仇恨放下，帶著愛繼續生活。」

昨日出席的受難者家屬中，有人的祖父因二二八事件遭槍決，且有親友被牽連，坐牢或被槍決者；有人的父親因案入獄、坐牢時幾乎喪命。

紀念儀式最後由鄭文燦與立法委員鄭運鵬等人一同懸掛祈福卡，鄭文燦在卡片上寫下「追求真相，和解共生，讓台灣永享和平自由民主」，鄭運鵬也寫下「真相帶來理解，理解帶來原諒」。