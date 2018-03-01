〈中部〉台中總預算表決戰 林佳龍逆轉勝

2018-03-01

〔記者黃鐘山／台中報導〕市議會首度動用表決器通過總預算，熟悉府會生態人士昨指出，藍營原想傷人，卻輸到脫褲；市長林佳龍銳意經營，獲國民黨以外議員支持，終於逆轉少數執政的困境，面子裡子都贏。

市議會審查市府今年度總預算，從去年下半年審到現在，拖了數月、開了幾次定期會及臨時會，藍營議員杯葛議事，不但影響許多重要民生建設，甚至造成元宵小提燈來不及製作，引發民意反彈，全市九成里長出面呼籲議會勿怠忽職守。

府會圈人士說，今年是選舉年，藍營原盤算藉杯葛總預算，形塑「府會失和」的議題，不料幾波攻防後，反而強化了各預算項目的重要性，也加深民眾對議會不審預算「怠忽職守、尸位素餐」的不滿，讓綠營「全面執政」師出更有名。

不過，藍營也不是省油的燈，至此已嗅到延宕不審，恐會嚴重內傷，特別是一到三月大限，總預算將依「地方制度法」改由中央代審。目前中央及地方均由民進黨執政，中央極有可能循往例「一毛不刪」，反讓市府大獲全勝。

因此，這次審預算，反倒是藍營急著開會，而綠營也不想再無條件退讓；記名表決結果，市府輕騎過關，綠營士氣大振。一般觀察，議長雖仍是國民黨籍，但林佳龍經營議會有成，挺龍議員已實質過半，逆轉綠營少數執政的困境。

事實上，許多藍營議員迫於民意壓力，也想開會、儘快審預算，之前少數議員把持議會、杯葛議事的戲碼，未來恐怕更加難以凝聚黨內議員的團結支持。有了這次表決的前例，以後議事過程，或可循例，有共識的部分就通過，沒共識的部分就表決。