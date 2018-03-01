〈中部〉台灣燈會限時抓寶 人潮湧進

2018-03-01

F-16戰鬥機衝場 今晚搶先看

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕台灣燈會主燈區近日緊鑼密鼓試證，每件作品都很令人驚豔，更希望在三月二日由蔡英文總統點燈啟動「忠義天成」主燈時完美呈現，燈會規劃F-16戰鬥機衝場演出，也在夜間演練，前晚在縣府上空與皎潔月亮相映成趣，今晚七點還有夜間衝埸，賞燈遊客可以搶先看。

嘉義縣政府舉辦號稱史上最長的台灣燈會，嘉義燈區大年初一（二月十六日）晚上就由行政院長賴清德、縣長張花冠主持點燈，揭開台灣燈會序幕，主燈近日先試燈並調整到最佳狀態，燈光效果精彩可期，主燈區昨拆除圍籬後，開放遊客遊賞拍照。

3月3日前 可捉到稀有寶可夢

明天下午四點四十五分，嘉義水上空軍基地將出勤五架F-16戰鬥機，以飛行高度一千呎、速度二百五十浬、大雁行衝場表演，慶祝主燈當晚就要點亮，呼應今年台灣燈會水陸空的「空中燈會」特色。

嘉縣府將燈會跟手機遊戲「精靈寶可夢 GO」合作，在燈會推出時間限定活動，二月二十六日至三月三日讓國內的寶可夢訓練師，可以捕捉到稀有的寶可夢，昨是寶可夢抵嘉第一個假日，估計湧入數以萬計的抓寶人次，縣府官員宣傳逾二十萬人（見圖，嘉義縣政府提供），且有美國知名玩家Nicholas Oyzon在YouTube 發表影片，稱已注意到台灣嘉義的活動，準備越洋來抓寶。

「即使天天來逛燈會，都會讓人感到不虛此行。」副縣長吳芳銘說，遊客必遊必看美不勝收的各燈區之外，燈會舞台區與故宮南院每天都有來自世界各地國際級水準的表演，不看可惜。