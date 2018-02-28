〈南部〉衛生紙荒？ 南市消保官未發現賣場囤貨

2018-02-28

〔記者邱灝唐／台南報導〕衛生紙大廠日前預告衛生紙將於三月中旬漲價，引發民眾搶購熱潮，台南市政府派員查核賣場業者，並未發現調漲或囤貨等不法情形。不過，國民黨台南市議會黨團昨召開記者會，拿出一張發票預告衛生紙未來可能上漲七成；對此，業者回應是操作疏失。

業者一天補貨一次 搶光

針對民眾搶購衛生紙，市府法制處消保官楊璿圓表示，實際查核後並無發現業者有囤貨、哄抬等情形，只是在民眾搶買的熱潮中，由於業者是一天補一次貨，當架上衛生紙在十五分鐘內就被搶光的情形下，就顯得貨源短缺及產生囤貨的疑慮，請民眾放心且不需囤貨及恐慌；代理市長李孟諺及處長王展星對此也相當關注，預計三天內查訪卅七區的大賣場，守護消費者權益。至於三月中將漲價一事，楊璿圓指出，公平交易委員會已立案調查，經由地方與中央的合作，相信可讓市場交易價格回歸正常。

一串漲價7成 賣場：店員疏失

市議員王家貞昨拿出一張全聯發票，直指店員誤刷即將漲價的價格，漲幅竟達七成，一串原價一○九元的衛生紙要漲到一八八元（見左圖，記者邱灝唐翻攝）。全聯回應，是店員操作錯誤，把買一送一的促銷優惠當成一串的價格，且若有價格變動，都是前一天打烊時調整，不可能出現「誤刷」的情事。