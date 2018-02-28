〈南部〉313湯德章紀念日 社團籲正名

2018-02-28

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「南市正義與勇氣紀念日」要紀念什麼？李登輝民主協會理事王壽國與文史本土社團呼籲市府，將每年三月十三日湯德章就義日「正義與勇氣紀念日」正名為「湯德章紀念日」，否則十年、卅年、五十年後，誰還能深刻認知這段民主歷史。

王壽國表示，二二八受難者湯德章律師被押赴民生綠園處決從容赴義，拒絕交出名單，寧願一人犧牲，是為了保護地方菁英與學生，不同於其他受難者莫名失蹤冤屈，他捨己救人的精神，值得台南人永遠緬懷。市府雖於二○一四年將三一三訂為「正義與勇氣紀念日」，但無法獲得本土派多數認同，因為正義與勇氣本就是人類崇高的情操，何須「紀念」？要紀念的是湯德章烈士的行誼，緬懷斯人，讓後世效法他的情操才是！

王壽國指出，地方政府以歷史人物訂定紀念日早有前例，如新北市淡水區二○○一年將每年六月二日訂為「馬偕日」（馬偕是第一位將基督教傳到北台灣的宣教士，一九○一年六月二日逝世）；二○一○年，彰化市將五月廿八日賴和醫師逝世的日子訂為「賴和紀念日」。

據了解，市府曾討論「湯德章紀念日」，但考量以人名紀念，恐變相為另種威權象徵及神話膜拜迷思。文史工作者李文雄不以為然地表示，市府可能認為二二八受難者不是只有湯律師一人，可是湯律師最具代表性，三月十三日就是其受難日，以人名才能聚焦主題，凸顯其偉大精神價值與歷史，難道十年、卅年過後，後人還要問「正義與勇氣紀念什麼？」更何況，現已有湯德章紀念公園、湯德章紀念故居，就缺「湯德章紀念日」，民主聖地的台南轉型正義做半套。

藝術家方惠光說，賴清德院長在台南市長任內，可能顧慮敏感的政治立場會造成對立，才以討好藍綠兩邊的折衷形式，只訂定「正義與勇氣紀念日」；可是以當年混亂時局，不論政黨色彩或政治立場如何，都有可能是莫名受害者，湯律師勇敢犧牲自己的生命，這種成仁精神應該是不分立場彰顯人性珍貴的一面，光明正大以「湯德章紀念日」為主題，副題「正義與勇氣」才具紀念真諦。