〈南部〉元宵乞龜 五甲龍成宮祭出大龜王、小金龜

2018-02-28

3688斤巨龜加一兩重金龜 市值30.5萬

〔記者陳文嬋／高雄報導〕元宵乞龜正夯！

高市廟宇陸續舉辦擲筊乞龜活動，全國規模頗大的媽祖廟五甲龍成宮，更祭出三千六百八十八斤重的大龜王，加碼送一兩重的小金龜，讓民眾一次帶回二隻龜，市值高達三十萬五千元。

市府民政局宗教禮俗科長蔡翹鴻表示，民間習俗烏龜是吉祥物，象徵「福祿壽」，大家喜歡元宵乞龜，祈求新的一年平安、財富、長壽，今年有多家廟宇舉辦擲筊乞龜活動，包括鳳山區五甲關帝廟、苓雅區意誠堂關帝廟等。

添香油錢200元擲筊 5聖杯進決賽

其中五甲龍成宮最好康，廟方以麵粉酥、米、飲料等物，製作、堆疊成大龜王，重達三千六百八十八斤，造價二十五萬五千元，加碼贈送一兩重的金龜，市值五萬元，讓福主能作為紀念，吸引許多民眾試手氣，只要擲筊五聖杯進入決賽，場面熱鬧滾滾。

值得一提的是，五甲龍成宮建廟八十八年占地十甲，鄭金鄉及楊秋月夫妻從事手套製作事業，連續二十八年向媽祖乞龜，事業不斷蒸蒸日上，他們每年以金龜還願，從一開始六分金龜，到今年五十二兩三錢金龜，將於元宵節當天捐給廟方，感謝媽祖保佑事業從無到如今有成。

主委鄭振成表示，元宵乞龜頗受歡迎，吸引許多老闆祈求生意賺錢，民眾捐二百元香油錢就能參加，廟方另製作五百六十隻麵龜，包括三斤、六斤、六十六斤，供民眾乞龜求平安，明年添香油錢還願，擲筊比賽到元宵節，歡迎民眾共襄盛舉。