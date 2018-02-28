〈南部〉米乖乖引跟風 關農銷量仍長紅

2018-02-28

去年推出創下年銷72萬包

〔記者王秀亭／關山報導〕關山鎮農會去年以關山米取代玉米粉，推出關山米乖乖而爆紅，年銷七十二萬包（六萬箱），各鄉鎮農會陸續跟風以在地農特產推出各式米乖乖，初鹿牧場也結合埤南米與自產鮮奶跟進，一窩蜂的米乖乖熱潮，關山鎮農會表示，今年一、二月銷量約為去年整年度的四成，不擔心銷量受影響。

關山鎮農會為讓米食吃法更多元，去年嘗試委託乖乖公司，以關山米取代玉米粉，但保有傳統口味的奶油椰子、五香「關山米乖乖」，意外掀起銷售熱潮，成為關農去年最暢銷的產品，農委會更主動引介乖乖公司，給有意願製作米乖乖的各鄉鎮市農會，為其代工製作。

初鹿牧場情人節米乖乖補貨

繼關農以關山米製作的奶油椰子、五香口味米乖乖，目前市面上還有雲林古坑鄉農會咖啡口味米乖乖；桃園新屋區農會五香干貝、蜂蜜奶油口味米乖乖；花蓮光豐地區農會以紅糯米製作的黑糖紅棗米乖乖；初鹿牧場今年二月十四日情人節當天也有愛情限定米乖乖上市，以在地的埤南米，融入初鹿鮮奶製作的煉乳，推出牛奶、醬燒口味米乖乖。

初鹿牧場表示，今年情人節是小年夜，第一批上架一千六百五十箱，只在牧場及官網銷售，春節期間有不少民眾開車到牧場，只為買到限定米乖乖，一周內售完，趕緊追貨一千六百八十八箱，昨天到貨後，隨即開賣，已有不少民眾準備團購。

關農米國學校校長彭衍芳表示，這股米乖乖熱潮，顯示農委會及各鄉鎮農會認同關山鎮農會的創意，雖然口味更多，分散民眾的選擇，但乖乖對許多人而言，不是商品，而是記憶的連結，關農委託乖乖公司代工製作時，選擇保有最傳統的兩種口味，回憶兒時又能吃到無麩質的米乖乖，在口味及價格上有其優勢。

彭衍芳說，因應春節連假，關農從一月起陸續進貨兩萬五千箱，目前賣得只剩兩千多箱，三月還要下單製作，足以顯現民眾仍喜愛只換了基礎原料，仍保有傳統口味的關農米乖乖。