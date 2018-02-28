〈南部〉南市消防局抽查鹽水蜂炮炮城 籲遊客做好防護

2018-02-28

〔記者王涵平／鹽水報導〕南市消防局即日起抽查鹽水蜂炮炮城，由於估計有二百座炮城參與，但迄今僅六十多座報備，相較去年同期已有百餘座，當地店家表示，非週末、景氣差等都會影響。

消防局長李明峯帶隊抽查鹽水蜂炮炮城，檢查合格即張貼合格標誌（見圖，記者王涵平攝）。李明峯表示，元宵節蜂炮為南市重要民俗活動，「臺南市爆竹煙火施放管制自治條例」明定，蜂炮炮城施放應依規定申請許可，並禁止使用主體以塑膠製造的飛行類一般爆竹煙火，參加蜂炮活動的遊客務必有安全防護裝備。

鹽水蜂炮活動當日，消防局派出消防車、救護車隨神轎遶境，並於重要路口巡邏警戒，預防火災發生。若遇民眾受傷，隨即由救護人員判斷受傷程度分送衛生局醫護站處理。

李明峯籲請民眾注意自身安全，應戴上全罩式安全帽，並穿著高領束袖棉質厚上衣，下襬紮入褲子，避免鈕扣式上衣，脖子部分以圍巾包住，以免蜂炮由空隙進入，另戴上厚質棉紗手套，下身穿束口式棉質厚褲子，厚質棉襪，高統、厚底安全鞋並戴口罩，阻隔蜂炮造成之懸浮微粒。若嫌安全帽太悶熱，可以帽子、護目鏡、口罩替代，最高原則就是將全身緊緊包裹，盡量不要有任何部位暴露在外。相關防護裝備影片或圖片可至消防局網站查詢。

月津港燈節週日落幕

另一方面，月津港燈節將於三月四日落幕，鹽水蜂炮則在三月一、二日登場，預估湧入大批遊客，燈節人氣可望再拉升。文化局表示，今年除主燈區，徵件作品以造型與創意取勝，更有新媒體藝術的創作，月津光蟲祭與落雨聲都是吸引遊客拍照的焦點。