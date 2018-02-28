〈南部〉《追思228》 嘸放手音樂會 台灣、南韓歌手合唱鼓舞之歌

2018-02-28

市長任內最後一回 陳菊聆聽百感交集

〔記者王榮祥／高雄報導〕「嘸放手」二二八草地音樂會昨晚登場，吸引爆滿聽眾席地聆聽，高雄市長陳菊最後一回以市長身分，與市民分享二二八的悠揚樂聲，透過既嚴肅又愉悅的方式，一同追思台灣民主史上重要的一段。

二二八草地音樂會首場於西元二○○九年展開，至今年累計舉辦四十三場，高市文化局今年特別邀請台灣知名抒情男高音林健吉，以及被譽為上帝的男高音、韓國聲樂家裴宰徹，同場獻唱「你鼓舞了我」﹔裴宰徹另獨自演唱「奇異恩典」、「與你同行」等膾炙名曲，讓觀眾見證重生的上帝之聲。

光州事件影像 凸顯國際人權議題

文化局說明，南韓也曾經歷流血抗爭、多人犧牲的動盪，才走向現在民主榮景，其中光州事件是南韓人民最難抹滅的傷痛，與台灣二二八相似；伴隨裴宰徹的歌聲，現場同時展現光州事件系列照片，讓音樂會凸顯國際人權議題。

抒情女歌手羅美玲演唱經典台語歌「雨夜花」、「白牡丹」、「阮若打開心內的門窗」等，每首歌都如花朵綻放，帶給現場觀眾最療癒的溫柔能量。

在電影賽德克．巴萊演出花岡一郎的歌手徐詣帆，則演唱充滿活力的歌曲「向前走」、「永遠不回頭」、「我的未來不是夢」等，陽光般的歌聲給現場不同感受。

台語歌聲搭配本土畫作 純淨而動人

這次音樂會動用上百幅台灣畫作，成為焦點之一，搭配現場音樂詮釋動人的視覺力量，參與畫家有撒古流．巴瓦瓦隆、陳澄波、柳依蘭、黃美廉、伊誕．巴瓦瓦隆、劉得浪、林惺嶽等。

陳菊在中場休息時進入草地現場，與民眾一起聆聽優美樂聲，靜靜地專注感受音符傳達的情感與記憶，任內最後一回聽著二二八草地音樂會，她內心百感交集。