〈南部〉免費老人健檢 台東加碼補助千元

2018-02-28

限額兩千人 六家特約醫院實施

〔記者王秀亭／台東報導〕台東縣老年人口比例為十五﹒六％，已進入高齡社會，台東縣政府社會處在衛福部基礎的免費成人健檢外，與縣內六家特約醫院合作，再加碼補助六十五歲以上長輩，每人一千元，今年限額兩千人，進行健保未給付的健康檢查項目，讓健檢更完善，多數醫院都將骨質密度檢查列入健檢項目，北榮台東分院家庭醫學科醫師黃偉倫表示，原因在於長輩骨質疏鬆症狀很普遍，若能及早發現及治療，有助延緩惡化速度。

台東人口老化程度嚴重，定期健康檢查對長輩而言相對重要，衛福部對長輩們有每年一次的免費成人健檢，包括乳房、子宮頸、口腔及大腸癌篩檢，還有血液、尿液檢查，縣府社會處避免在基礎檢查外仍有不足，遂與北榮台東分院、衛福部台東醫院、台東聖母醫院、台東基督教醫院、關山慈濟醫院及台東馬偕醫院合作，縣內六十五歲以上（原住民為五十五歲以上）長輩每人補助一千元為限，進行免費老人健檢。

骨質疏鬆高危險群 增骨密檢查

北榮台東分院在血液鈉、鉀離子檢查及腎功能檢驗外，加碼骨質密度及腰椎X光檢查，黃偉倫指出，在台灣五十歲以上人口中，每三人就有一人屬骨質疏鬆症高危險群，又以女性居多，骨質疏鬆患者最大的威脅是骨折，在台東榮院急診室執勤時，發現不少長輩跌倒骨折就醫案例，雖經開刀治癒，療養過程中，其他併發症風險增加，甚至有高齡長輩因長期臥床，身體狀況變差。

黃偉倫說，骨質疏鬆初期容易腰痠背痛、坐下後不容易站起身，或駝背、身高變矮，可透過補充鈣質、維生素D，及從事快走、跳繩、慢跑等運動預防，骨質密度檢查亦在提早檢出，快速獲得追蹤與治療。

縣社會處社會福利科表示，今年免費老人健康檢查已經開始，名額為兩千人，可直接向六家特約醫院洽詢。