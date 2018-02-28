〈南部〉屏東勞退提繳工資28K 連7年全國最低

2018-02-28

勞工處：自營作業者多 未列統計

〔記者侯承旭／屏東報導〕勞動部統計，去年屏東縣的勞退新制平均提繳工資為兩萬八千七百二十三元，連續七年全國最低。

屏東縣勞工處長林德輝表示，屏東縣加入勞保近二十二萬人，勞退新制僅八﹒一萬人，加入職業工會則有九﹒七萬人，這些都是老闆兼員工的自營作業者，只能適用舊制，這個數據難以呈現全縣勞工的實際薪資水準。

林德輝強調，經常性加班費與獎金應計入工資，去年起執行勞檢，均一併比對勞保投保工資與勞退提繳工資，若發現高薪低報即主動呈報勞保局查核，去年共有十四家企業有高薪低報；勞工應申請「勞動保障卡」，逐月查核雇主是否按實際工資提撥勞退金。

根據規定，雇主應為適用勞基法勞工，按月提繳不低於其每月工資六％勞工退休金，儲存於勞工退休金個人專戶。

根據勞動部統計，去年全台平均勞退新制提繳工資逾三﹒七萬元，屏東縣僅兩萬八千七百二十三元，約全國平均值的七成六。若對比平均提繳工資最高的新竹市，屏東縣僅五成二。

住宿、餐飲業24k最低

以去年十二月為例，屏東縣平均提繳工資最高的行業是電力及燃氣業，金額超過七﹒四萬元，最低的則是住宿及餐飲業僅二﹒四萬元。

勞退新制從民國九十四年七月實施以來，屏東縣僅九十七年至九十九年連續三年的平均提繳工資高於台東縣，從一百年起連續七年居全國最低。

屏東縣長潘孟安去年於議會備詢時，對於屏東的勞退提繳工資全國最低表示「非常驚訝」，會深刻檢討，但這個統計母體並未全面考量各縣市的產業結構與人口結構，農業與觀光服務業是屏東的重要產業，且自營作業者比例高，這些都未列入統計。