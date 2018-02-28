〈台北都會〉3天增1起 市府270件官司纏訟

2018-02-28

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市政府各單位時常因公務涉及訴訟案件，以去年新增約一百二十起民事訟訴案件為例，市府平均每三天就面臨一起訴訟，其中纏訟最久的訴訟，當數逾二十五年仍未結案的基隆車行地下道工程案，因工程延宕爭議，使得市府遭當年的施工廠商求償五億多元。

最久訴訟 逾25年未結案

法務局表示，因市府時常面對訴訟案件，柯市府成立關懷協調小組，二月更新制訂台北市政府爭訟案件處理原則，明定適用減訟、止訟的範例和例外，還會告知何種案件應採取什麼樣的措施和應注意事項，面對勝訴不大、或訴訟成本大的案件，採取對市府最有利的做法。法務局綜合企劃科長郭惠雯說明，原則的方針是能不用進入訴訟程序的就協商或和解，有辦法的就盡快止訟，來減少訴訟案件的存在。

而北市府各機關還沒結案的民事訴訟案件，截至今年還剩二七○件，以工務局、捷運局等涉及重大工程開發的單位被告最多，其中纏訟超過五年的也有二十九件，又以基隆路車行地下道工程，從一九九二年至今超過二十五年纏訟最久，且該案涉及五億多元的賠償金，對市府造成龐大壓力。

遭施工廠商求償五億多元

新建工程處說明，該案是當年廠商要求完全封閉基隆路進行施工，但市府評估不可行，導致得標廠商施工速度緩慢，市府因此提出終止契約，廠商則認為市府違反契約，提出六項、高達五億多元的賠償，法院已判決市府賠償一．二億多元、免賠一．九億多元，還有約兩億元廠商主張損失利益的部分還沒定讞，在訂出處理原則後，會以此為基準，研商訴訟策略。

此外，水利處也舉例，關懷協調小組運作後，曾在二○一三年間，於忠孝西路挖側溝時，挖損台電管線，遭台電求償四萬多元，法院判決市府賠償，後來發現台電埋管線是非法設置，市府提出上訴，並由副市長鄧家基介入處理，高等法院已改判市府免賠。