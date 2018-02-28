〈台北都會〉紀念晚會重回現場 千人看見228悲痛

2018-02-28

音樂劇在事發地點中山堂演出

〔記者沈佩瑤／台北報導〕為紀念二二八事件七十一週年，台北二二八紀念館今年首辦音樂紀念晚會，結合戲劇與交響樂，重現二二八事件處理委員會形成、開會後遭官兵抓捕的台灣歷史，昨晚在事發地點中山堂中正廳演出，現場湧入約一千兩百名觀眾，隨著劇中人物走過大時代的悲歡離合。

台北二二八紀念館每年舉辦二二八紀念系列音樂會，至今已舉辦十多年。今年適逢七十一週年，首度結合音樂與戲劇，舉辦紀念音樂晚會，並邀請海島演劇劇團演出「民主．明燈」。

重現人民導報社長被抓過程

劇中內容改編自二二八真人真事，描述人民導報社長王添灯等仕紳，建議成立二二八事件處理委員會，到最後國民政府軍隊登台一切承諾成空，並且莫名被抓走、再也沒有回家的悲痛過程。

特別的是，這次首演選在當年二二八事件處理委員會組成開會的「中山堂」，別具歷史意義；紀念晚會於昨晚七時卅分開演，不到六時許，民眾已大排長龍。游姓觀眾表示，自己並非二二八受難者家屬，但希望透過欣賞表演的方式，尊重歷史；另一位民眾林先生則說，盼能藉著表演，緬懷先人。

晚會中還有台灣藝術大學交響樂團和合唱團的音樂演出，由教授鍾耀光擔任指揮統籌，邀請合唱指導蔡永文、女高音林欣欣、小號演奏家何忠謀（王添灯的外曾孫）等知名音樂人參與曲目配合二二八事件發展，串聯多首傳世經典名曲，包含台灣歌謠之父鄧雨賢的「望春風」、寶島歌王洪一峰的「思慕的人」等，並安排何忠謀獨奏經典小號協奏曲「傳奇」。

王添灯外孫女、台北市二二八協會理事長黃秀婉說，過去長年在二二八前夕與北市文化局合辦追思晚會，今年決定結合戲劇重演這段台灣歷史。她去年與鍾耀光合作，以二二八事件處理委員會成立至幹部被抓史實為藍本創作，並由受難者第四代填詞的交響樂曲「民主頌」，完整版也於昨晚首演，現場觀眾皆為之動容。

前總統馬英九於晚間七時卅分抵達，由側門進入中山堂，他在欣賞全程表演後隨即離去，並未接受媒體訪問。而主辦單位台北市文化局僅由副局長田瑋代表出席，局長鍾永豐因另有行程沒有現身，市長柯文哲晚間六點半雖在中山堂附近有行程，但也未參加。