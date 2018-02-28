〈台北都會〉新北燈會試燈 50萌犬花燈搶鏡

2018-02-28

〔記者陳心瑜、何玉華／新北報導〕新北市政府今年首度舉辦燈會，地點在三重區的大台北都會公園，從三月一日起為期十八天，昨天晚上試燈，高達八公尺的「金犬福旺」主燈最吸睛，「歡喜旺旺來」燈區有五十隻小狗花燈，彷彿又跳又蹲、模樣逗趣逼真，吸引不少民眾提前賞燈。

民政局指出，主燈「金犬福旺」是金黃色大狗「來福」，下方點綴八隻小狗、金元寶，九隻狗象徵金旺久久、富貴久久，祝福新北市民在新的一年財源滾滾、好運旺旺來。

負責主辦的三重區宗教文化發展協會理事長李乾龍說，燈會集結兩岸共五十座宮廟製作花燈，規劃「兩岸達人祈福花燈」、添丁發財的「宮燈步道」、「戀愛島嶼」、「夢幻燈屋」及「巨形扭蛋」特色燈區，一次滿足民眾戀愛、求財、健康祈福等需求，還有花燈達人林健兒、顧業亮的作品。

三月一日點燈秀 藝人助陣

燈會訂於三月一日晚上八點點燈，除了點燈秀，還有藝人LULU擔任主持人，並有李千娜、王識賢等藝人及「宋坤傳藝」鼓陣等演出，周邊還有七十攤小吃及星光夜市胖卡車美食，民眾可搭乘捷運到三重站下車，或搭乘公車到捷運三重站或五谷王廟站。

配合燈會舉行，市府高灘地工程管理處在大台北都會公園周邊及機場捷運A2三重站堤坡旁草地，種植六萬多株草花，設計一系列與狗狗相關的元素，造型生動吸睛，花朵日漸盛開、美麗繽紛。

草花造景 花期可到三月底

大台北都會公園以草花排成「20I8」圖形，其中的「I」是狗狗的骨頭造型，搭配一串紅、薰衣草、五彩石竹、情人菊、瑪格麗特、孔雀草、勳章菊等七種草花交織而成；在機場捷運A2三重站堤坡旁草地，則使用瑪格麗特、一串紅、四季秋海棠及情人菊等草花，編織成狗狗的圖案。另外，在公園沿線步道有兩組由五彩石竹彩繪的狗狗腳印及矮牽牛裝飾的造型狗骨頭；高灘處長楊宗珉表示，花期約可維持到三月底。