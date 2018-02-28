〈台北都會〉新北5受難者 今追思228

2018-02-28

基隆港邊追思 3月8日登場

〔記者俞肇福、林欣漢、何玉華／綜合報導〕今天是二二八事件七十一週年，全台各地舉辦追悼活動，基隆市當年死傷慘烈，但主要發生於三月八日軍隊登陸之後，所以今天沒有追悼活動，選在三月八日於基隆港海洋廣場舉辦；另外，新北市今天下午二點在三重區的二二八和平紀念公園，市長朱立倫、五位受難者及多位家屬到場追思。

新北市今天邀請的五位二二八受難者，分別是陳木桂、周金桂、曾仲影、方萬圡、趙水濱。

基隆市的二二八紀念碑於一九九五年九月卅日，在中正公園役政公園旁興建，一九九九年首次由市府主辦二二八紀念活動，當時由市長李進勇主持；基隆二二八紀念碑完工後，「有碑無文」屢被詬病，二○○三年二月再由當時市長許財利完成。

基隆市政府舉辦的官方二二八追悼活動，都在中正公園的二二八紀念碑舉行，但二二八關懷協會與受難家屬認為，在與事件無關的地點追思毫無意義，受難者的英靈也無法安息，關懷協會選擇三月八日基隆港大屠殺的這天，在港邊舉辦追思會。

林右昌擔任市長後，官方與民間攜手合辦，從二○一五年起，二二八當天不辦追悼活動，改在三月八日下午二點二十八分於海洋廣場追悼；三月八日當天將邀請基隆社區大學合唱團演唱溫馨歌曲，林右昌將與家屬獻上菊花，撫慰歷史的傷口。

海洋廣場敲和平鐘 民間團體追思

另外，由民間團體「台灣民族建國陣線」發起的「追思二二八、喚回台灣魂」活動，昨天到基隆海洋廣場敲響和平鐘並獻花默哀，一行人高呼「建國制憲，喚回台灣魂」，訴求台灣民族自決，建立台灣國。