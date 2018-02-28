〈台北都會〉《追思228》家屬：開啟「囝仔人有耳無嘴」年代

2018-02-28

〔記者林欣漢、俞肇福／基隆報導〕「二二八對後來的影響有多大？它開啟『囝仔人有耳無嘴』（台語俗諺）的年代！」罹難者莊在因的兒子莊國治這樣形容。

八十三歲的受難者家屬莊國治說，當年的氣氛是，「聊天罵政府，隔天可能就不見了！」他當年十二歲已略微懂事，長輩不斷告誡小孩「囝仔人有耳無嘴」，相互提醒不要亂說話，如今想來就悲哀。

莊國治：讀書返家 家人全不見

莊國治表示，家裡原本在台南鄉下務農，二二八事件後，父母在國民黨的清鄉行動中被逮捕，罪名是藏匿匪徒，他當天到高雄讀書才逃過一劫，返家發現家人全都不見了，弟弟兩天後偷跑回家，他才知道父親莊在因被捕，母親七天後獲釋，回家時已飽受驚嚇。

「當年的國民黨政府抓人，什麼莫須有的罪名都編得出來！」莊國治說，父親被判刑十年，前三年關在新店監獄，後面七年被關押在火燒島（綠島），父親有寫信回家，他每讀一次就哭一次。

他說，父親出獄後到基隆找他，全家人相聚展開新生活，但警察仍經常來家裡查戶口，有時還在半夜敲門，現代人很難想像被情治單位盯上的恐怖感，半夜聽到有人敲門的驚懼。

陳昆益：叔被帶走 回來變屍體

八十七歲的受難者家屬陳昆益說，家在基隆中山二路六號碼頭附近，他最小的叔叔陳水金在二戰結束後，以日本軍伕身分返鄉，在中山二路開店賣米，二二八事件時，叔叔被兩個便衣刑警帶走，回來時變成屍體。

陳昆益說，他當時十六歲，看到叔叔的太陽穴、顴骨與胸部各中一槍，他與隔壁的歐巴桑推著板車，冒著生命危險把叔叔遺體運到南榮公墓下葬。

陳昆益表示，軍隊在三月八日從基隆上岸後展開屠殺，他親眼目睹當時在基隆港東岸碼頭（現為計程車等候郵輪旅客處）賣水果的父子，手腳被鐵絲穿刺過，父子屍體浮出水面，殘忍血腥的畫面在七十一年後，至今仍無法抹滅。