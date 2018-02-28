〈台北都會〉文學季將開跑 跟著作家逛台北

2018-02-28

代言人白先勇 3月4日揭序幕

〔記者周彥妤／台北報導〕二○一八台北文學季即將開跑，今年以「轉乘文學線，請在本站上車」為題，作家白先勇擔任代言人。三月四日揭開序幕的「區區文學事」系列活動，規劃十七場講座、走讀活動，跟著作家廖玉蕙、愛亞、劉靜娟、瀟湘神、林立青、韓良憶、王蘭芬等人，重新認識台北各區；為響應台北文學獎創立廿週年，將陸續舉辦「文學主題展」及「市圖好書展」；壓軸登場的「台北文學．閱影展」，將播映巴布狄倫、三島由紀夫的影像紀錄，活動於六月十四日落幕。

白先勇昨表示，此次受邀擔任代言人，應與他的著作「台北人」有關；他說，自己最青春、美好的記憶都在台北，文學形塑的重要時期也是在此，因此日後不論寫作背景在美國或中國，他仍是從台北的視野出發，台北可謂是他的書寫座標，也是青春首都。

白先勇也提到，台北雖是政經中心，別忘了它也是文學之都，從古至今有多少文學篇章於此孕育而生。他強調，城市之所以能讓人留下深刻、豐富的記憶，正是仰賴能夠走入人心的文學。

文化局指出，今年文學季揭開序幕的「區區文學事」系列活動，於三月四日至五月廿七日登場，共有十七場講座及走讀活動，帶領參與者重新認識台北各區，如跟著廖玉蕙細讀外雙溪的文學歲月；伴隨愛亞、劉靜娟閱讀民生社區花草樹木；與瀟湘神一塊在南港古道郊遊健行兼文史踏查；在林立青帶領下逛艋舺舊城區、品嘗老滋味；跟韓良憶、王蘭芬穿梭分享東門市場的美味「食」光。

二○一八台北文學季即起開放報名，活動手冊可至北市各藝文場所免費索取，更多活動訊息可至活動官網（http://literature.festival.taipei/2018/）、「台北文學季」粉絲頁查詢，或洽專線2343-3142轉504。