〈台北都會〉浪漫春季限定！ 城西賞燈、城南看花

2018-02-28

燈節結束後 杜鵑花季接棒

〔記者蔡亞樺／台北報導〕春暖花開的季節，台北市政府籌辦一連串活動，上週六熱鬧開展的台北燈節，西門町街區燈海綿延，緊接在後的台北杜鵑花季將於三月十四日登場，北市府加倍預算經費，增種杜鵑花、擴大範圍，北市觀光傳播局為此也在燈節寶慶路、中華路口設置杜鵑花仙子花燈，提前為花季暖身，號召民眾「城西賞燈、城南看花」，營造專屬於台北市的春天盛事。

唯美粉嫩的杜鵑花為台北市市花。台北燈節特製一座三公尺高「杜鵑花仙子」花燈，花燈下方為自來水博物館，左右放射狀的燈箱向中間集中，讓視覺關注花仙子，並打造出花團錦簇的庭園氛圍。

3月14日登場 為期1個月

花仙子主燈由北市府顧問謝豐舟創作提供，謝豐舟表示，台灣原生杜鵑生命力強，符合台灣人堅韌、親和、包容的性格，而花仙子就是將杜鵑花的特質擬人化，來彰顯台北活力、青春、多元的城市風貌。

為了媲美東京櫻花、荷蘭阿姆斯特丹的鬱金香，市長柯文哲力推杜鵑花季，有意將杜鵑花妝點成全市的「嬌」點，為此觀傳局去年砸三百萬多元，推動第一屆杜鵑花季，今年加碼至六百萬元，拉長花期的天數與辦理多場活動。

預算加碼 今年花株種更多

北市公園路燈管理處副處長黃淑如指出，去年在新生南路、羅斯福路等路段種植十萬株杜鵑花，今年增加到十六萬株，範圍一路從大安森林公園、信義路、新生南路到公館自來水園區等，整個公館重要軸線都看得到「花跡」。杜鵑花季於三月十四日登場，觀傳局策劃音樂、藝文、賞花等各式活動。

觀傳局官員表示，花季雖晚半個月登場，三月九日結合溫羅汀live house杜鵑花音樂節表演活動將比照去年先暖身登場，為期一個月、三十場表演、上百位音樂表演者共襄盛舉。還有頗受好評的千人野餐，以及深入體驗在地的文化走讀也都會繼續舉辦。另外，今年也首次與市立交響樂團、國樂團合作，預計辦四場古典音樂會，讓民眾在台北城南邊，感受音樂聲飄在花香中。

另外，搶攻花季商機，圓山大飯店推出「春趣．賞杜鵑」專案，三月十三日至四月十五日入住雙人房，原價九千八百元的房價，折扣為四千五百元，還加贈捷運一日票兩張。