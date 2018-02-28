〈台北都會〉拒道路評比 林右昌怨不公

2018-02-28

〔記者盧賢秀、俞肇福／基隆報導〕內政部營建署辦理道路評比，基隆市政府拒絕參加，市長林右昌昨天強調，這是凸顯評比制度不公平，基隆市不怕評比，但有些並非道路因素而影響道路品質，基隆市這幾年推動示範道路，完工後禁挖兩年，道路品質已經提升。

基隆市在前年的道路評比全國墊底，被譏為「爛路王」，林右昌認為遊戲規則對基隆市不公平，市府去年拒絕參加評比，結果仍被評為丙等。

林右昌昨天說，基隆市近年推動示範道路、增加道路維修預算，這幾年的道路品質已大幅提升，他不敢說有八十或九十分，至少已經從三十分進步到六十、七十分。

他強調，基隆市不怕評比，在道路現勘的分數也滿高的，但有些並非道路因素造成，基隆的山坡地占九十五％，自來水漏水率全國最高，道路維修不易，這是先天性的立足點就不平等，要找五百公尺長的道路參賽，且去年提過的今年不能再提出，實在有困難。

市府工務處表示，每年都選定一條道路作為示範道路，完工後在兩年內禁挖，目前已有信一路、中正路等示範道路，今年也將改善麥金路、源遠路，逐年改善道路品質。

謝立功促面對 市府沒回應

對此，國民黨籍基隆市長參選人謝立功嘲諷說，「並不是不參加選美就不會被看到滿臉坑疤」，呼籲市府勇敢面對並解決問題，不能光抱怨評比規則不公或把責任推給自來水公司，應該改善大眾運輸系統的品質，提高民眾使用大眾運輸的意願，再加強監督各項道路工程，並使用新式的多孔隙鋪料，因應基隆多雨的氣候。

對於謝立功的批評，市府沒有回應。