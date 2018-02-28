〈台北都會〉新北兒童卡搭北捷4折 明天上路

2018-02-28

〔記者賴筱桐／新北報導〕過年後大禮！新北市長朱立倫昨天宣布，從三月一日起，新北市六歲到十二歲兒童持「新北兒童卡」搭乘台北捷運、高雄捷運、公車及火車都享有半價優惠；由於目前持電子票證搭乘北捷已經打八折，持兒童卡再打五折，等於是原價的四折，比台北市的六折更優惠。

朱立倫表示，「新北兒童卡」在春節假期後已陸續寄送到市內各國小，總計十九萬兩千名學童享受這項交通福利，市府與插畫家幾米合作，卡片印有奔跑的小女孩與飛翔的白鴿，象徵兒童是新北市的幸福、希望與未來。

選舉送利多？ 朱立倫否認

媒體詢問朱立倫，今年是選舉年，這項福利政策有無選舉考量？他回應說，這是因應兒少福利法修正通過，市府配合辦理，搭乘客運、公車和火車享有半價優惠，市府擴大實施到捷運，屬於政策的配合，與選舉無關。

至於折扣優惠比台北市好，是否「雙北競飆福利」？朱立倫表示，最初的考量是希望雙北的優惠能夠一致，不要有差異性，兒童搭乘捷運、公車或火車，新北市府統一給予半價優惠。

差額補貼 年花五千萬預算

交通局長王聲威指出，全市一到六年級學童皆可領取「新北兒童卡」，透過學校統一發放，差額由市府補貼，平均每年五千萬元。

交通局主任秘書吳國濟舉例說，搭乘台北捷運時，持電子票證普通卡已享八折優惠，持「新北兒童卡」再打五折，等於是原價的四折，以此類推，持「新北兒童卡」搭乘高雄捷運可享原價的四．二五折優惠；公車部分，只要適用一卡通或悠遊卡刷卡系統的公車，使用「新北兒童卡」都半價優惠。

另外，持「新北兒童卡」到新北市各博物館是免費入場，桃園機場捷運未來也會納入，桃園大眾捷運公司正在修改系統，預計今年六月，新北市、桃園市將同步實施半價優惠。

部分學校 尚未收到卡片

不過，記者昨天隨機詢問幾所國小，部分學校反映尚未收到卡片，有的學校是昨天下午才收到包裹，趕不及在二二八之前發送完畢，還有學校因物件缺漏，必須等卡片補寄後才能發送。

吳國濟解釋說，全市有兩百一十七所學校，在二月二十六日以前已全數寄送，但偏遠的瑞芳、金山、烏來等區的學校，會比較晚收到，但今天以前都會送達，有缺漏的部分會儘快補齊，三月一日所有國小學童都可以拿到「新北兒童卡」。