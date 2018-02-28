〈北部〉大家談 － 跑攤文化

2018-02-28

了解民意？ 耽誤用餐而已

廖婉伊（34歲，店家）：政治人物跑攤對民眾沒有什麼意義？我認識你然後呢？政策會做得更好嗎？選民看的是你做了什麼，推動了什麼政策，做了哪些建設，而不是我認不認識你，感覺每次政治人物來致詞，都只是耽誤大家用餐時間，真的能透過跑攤了解民意嗎？（圖文：記者簡惠茹）

若荒廢政務 就只是到處作秀

陳仕倫（29歲，店家）：政治人物跑攤有好有壞，如果做好適當時間分配，自己的市政、鄉政不擺爛，推動政策之餘利用時間跑攤，民眾在比較輕鬆場合認識你，你也可以趁機會告訴大家政策理念，民眾也可以反應基層問題，但是如果跑攤荒廢政務，那就只能說到處作秀而已。（圖文：記者簡惠茹）

觀察人品 反映困難好時機

張坤生（72歲，廟公）：跑攤可以近距離認識政治人物，可以默默觀察人品，對民眾態度如何？會不會高高在上？還是親切招呼？同時也是向政治人物反映困難的好時機，但是還是要看清楚跑攤的政治人物有沒有做事，還是只是隨口答應，並沒有真正為民眾解決問題。（圖文：記者簡惠茹）