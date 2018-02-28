〈北部〉大家談 － 跑攤文化

了解民意？ 耽誤用餐而已
廖婉伊（34歲，店家）：政治人物跑攤對民眾沒有什麼意義？我認識你然後呢？政策會做得更好嗎？選民看的是你做了什麼，推動了什麼政策，做了哪些建設，而不是我認不認識你，感覺每次政治人物來致詞，都只是耽誤大家用餐時間，真的能透過跑攤了解民意嗎？（圖文：記者簡惠茹）
若荒廢政務 就只是到處作秀
陳仕倫（29歲，店家）：政治人物跑攤有好有壞，如果做好適當時間分配，自己的市政、鄉政不擺爛，推動政策之餘利用時間跑攤，民眾在比較輕鬆場合認識你，你也可以趁機會告訴大家政策理念，民眾也可以反應基層問題，但是如果跑攤荒廢政務，那就只能說到處作秀而已。（圖文：記者簡惠茹）
觀察人品 反映困難好時機
張坤生（72歲，廟公）：跑攤可以近距離認識政治人物，可以默默觀察人品，對民眾態度如何？會不會高高在上？還是親切招呼？同時也是向政治人物反映困難的好時機，但是還是要看清楚跑攤的政治人物有沒有做事，還是只是隨口答應，並沒有真正為民眾解決問題。（圖文：記者簡惠茹）
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陳仕倫（29歲，店家）：政治人物跑攤有好有壞，如果做好最適當的時間分配，自己的市政、鄉政、問政業務不擺爛，推動政策之餘，再利用時間去跑攤，民眾在比較輕鬆的場合認識你，你也可以趁機會告訴大家你的政策理念，民眾也可以跟你反應基層遇到的問題，但是如果光是跑攤荒廢政務，那就只能說是到處作秀而已。（圖文：記者簡惠茹）
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張坤生（72歲，廟公）：跑攤是一個可以近距離認識政治人物的機會，他的一舉手一投足可以默默觀察他的人品如何，對民眾的態度如何，會不會高高在上，還是會親切的跟你打招呼？同時也是個好時機向政治人物反應遇到的困難，但是大家還是要看清楚這些跑攤的政治人物有沒有做事，還是只是隨口答應，都沒有在為民眾解決問題。（圖文：記者簡惠茹）
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廖婉伊（34歲，店家）：政治人物跑攤對民眾沒有什麼意義？我認識你然後呢？政策會做得更好嗎？選民看的是你做了什麼，推動了什麼政策，做了哪些建設，而不是我認不認識你，感覺每次政治人物來致詞，都只是耽誤大家用餐時間，真的能透過跑攤了解民意嗎？（圖文：記者簡惠茹）