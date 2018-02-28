〈北部〉把跑攤當主業 政策議題難深入

2018-02-28

特稿／記者簡惠茹

台灣選舉跑攤文化深根柢固，政治人物要跑的攤，若逢節慶一天不少於十場。有人靠跑攤累積高人氣，也有人感嘆政策研究時間被壓縮；新政治力量也曾批評政治人物，把心思放在跑攤無暇了解政策和議題。但礙於台灣選舉文化，見面就是三分情，「跑或不跑」相當為難。

台北市長柯文哲二○一五年上任，曾強調要改變應酬式的紅白帖跑攤文化，他是當市長不是當藝人，並曾在臉書說，選前多次提及，候選人應將心力放在說明政見、願景、價值，而不是花在跑攤，無奈台灣選舉文化如此；柯文哲後來也開始跑攤，有議員譏諷想要靠跑攤搶救選票。

台灣的跑攤文化，也讓政治第三勢力嗤之以鼻，曾參選立委的律師苗博雅說，認真的「跑攤魔人」，是沒辦法深入了解政策議題，也沒力氣好好做政策研究，甚至連寫文章跟選民說自己的想法都沒時間。

儘管大家知道跑攤對政策沒有實際幫助，卻也知道跑攤對選票有加分效果，苗博雅也坦承只研究政策議題，寫文章與拍影片讓選民了解，這是非常「冒險」的，能不能得到選票是未知數。

「跑攤」本身沒有錯，而是政治人物把跑攤當主業，跑到忘我之際把政務當副業，民眾應該擦亮眼睛看清楚，政治人物除了跑攤，到底還做了什麼？跑攤與選民互動良好的確加分，但選民也應思考，選票投下去，是希望政治人物幫我們做事，而不是喝酒應酬。