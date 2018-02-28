〈北部〉選舉近忙跑攤被批 政治人物：傾聽民意

2018-02-28

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕春節前尾牙、節後的春酒接續上場，年底又逢五合一選舉，政治人物「跑攤」文化再引起爭論；宜蘭公民督聯盟抨擊「跑攤」文化傷害民主政治；但政治人物有不同見解，有地方首長說，不要把傾聽民意污名成「跑攤文化」。

宜督盟：應專心本職 拿出政績

「跑攤是傷害民主政治的選舉文化。」宜督盟理事長游建峰說，跑攤文化如果要消失，選民素養必須提高，很多政治人物並不想一直跑攤，想多花點時間在本職工作，但社區有活動、選民婚喪喜慶，政治人物到場不一定加分，但沒到一定減分，也就讓他們非「跑攤」不可。

宜督盟呼籲公民要覺醒，深思難道我們要的政治人物，是到服務處、公所、辦公室找不到，而要到福園、壽園才找得到嗎？政治人物應該專心本職，拿出政績才是贏得選票保證。

宜蘭縣議員邱嘉進主張縣府要帶頭整合，減少應酬文化與「攤數」；例如消防局、警察局附屬的公益社團義消、義警等，以鄉鎮劃分辦理大型尾牙或春酒，不要讓政治人物疲於奔命。

表態參選羅東鎮長的縣議員薛呈懿說，政治人物的確不應該花太多時間跑攤，應以議案研究優先，為了讓跑攤有助於政策研究，她會透過跑攤了解民眾關心議題，或者有什麼建議和想法。

首長：還可宣導政策與建設

宜蘭市長江聰淵認為，「跑攤」是希望透過非正式場合，了解民眾需求聆聽聲音，也是聯繫情感方式，並可宣導政策與建設的管道，發揮正面價值，不過，仍需以市政推動為重。

「請不要把傾聽民意汙名成跑攤文化。」羅東鎮長林姿妙說，身為父母官傾聽民意是基本責任，在做政策決定才不會悖離民意、傷害產業，才能幫助各行各業發展。縣議會國民黨團書記長黃定和表示，跑攤可以了解基層聲音，才不會和民眾有隔閡，懶惰的人才會反對跑攤。